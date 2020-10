2e Forum national inclusif : Idriss Déby Itno rappelle le caractère inclusif des assises

POLITIQUE – Lors de son discours d’ouverture du deuxième forum national inclusif ce 29 octobre, le Président Idriss Déby itno a tenu à rappeler le caractère inclusif de la rencontre.

“ Ce forum revêt une dimension inclusive et participative. Il n’est pas taillé sur mesure comme le font croire certains détracteurs qui ont fait le serment du nihilisme absolu et de toujours peindre le Tchad en noir ”, a ironisé Idriss Déby Itno, Président du Tchad. C’est à l’occasion du lancement du deuxième forum national inclusif. “ Je dis haut et fort que personne n’est exclu de ces assises qui visent au premier chef à consolider l’unité nationale et à renforcer la démocratie à la base.”

Pour lui, “ il est plus que nécessaire de replacer l’État et la Nation au coeur de toutes nos actions”. “ Chacun de nous doit comprendre que l’État s’incarne à travers le citoyen. A cet égard, chaque citoyenne, citoyen doit être sensibilisé et responsabilisé sur le devenir du pays ”, a-t-il conclu.

Le forum national inclusif s’est ouvert ce 29 octobre et durera trois jours. Il posera les nouvelles bases de la république.