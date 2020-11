2e Forum national inclusif : Idriss Deby Itno exhorte les jeunes et les femmes à “prendre leur place”

POLITIQUE – Durant son mot de clôture au deuxième Forum national inclusif, le président de la République, Idriss Deby Itno a exhorté principalement les jeunes et les femmes à prendre leur place dans la vie de la nation.

Le chef de l’Etat a invité, à la clôture du deuxième forum national inclusif, « les jeunes et les femmes qui sont nos chevaliers du développement à prendre toute leur place dans cette phase historique de la vie de la Nation.»

Il a rappelé que sans la participation active et dynamique des jeunes et des femmes dans la vie politique et les divers secteurs productifs, l’émergence souhaitée ne serait qu’une vue de l’esprit.

Bon à savoir : le gouvernement actuel de 35 membres compte neuf femmes dont trois secrétaire d’État et six ministres et une dizaine de jeunes.