272 agents de la Police municipale prêts à être déployés

En formation depuis trois mois, 272 agents de la Police municipale et de la Protection civile ont reçu leurs parchemins de fin de formation ce jeudi 26 mai à l’Ecole nationale de la Police à Koundoul.

Tout a commencé à 15h 30min avec le passage en revue de troupe par les différentes autorités administratives et municipales. Avec l’arrivée du ministre de l’Administration du territoire et des collectivités, Mahamat Béchir Chérif Daoussa et celui de la Sécurité publique, Idriss Dokony Adiker, le ton pour la cérémonie a été donné.

Prenant la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes, le directeur de l’Ecole nationale de la Police a indiqué que ces agents qui sont arrivés au terme de leur formation sont au nombre de 272 dont 222 de la Police municipale et 50 de la Protection civile. L’occasion pour lui remercier les autorités municipales pour la marque de reconnaissance à l’endroit de son établissement.

La formation s’est étalée sur deux phases. Après 45 jours de formation suivie à la base de la Police municipale à N’Djamena, les récipiendaires ont été envoyés pour la suite à l’Ecole nationale de la Police, située à Koundoul pour être formés davantage.

Pour le ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités, Mahamat Béchir Chérif Daoussa, cette promotion tombe à pic. Car, dit-il, le pays fait face à des incendies sporadiques et à des manifestations çà et là. “Je vous exhorte à mettre en application les connaissances reçues surtout en ce qui concerne le maintien de l’ordre et l’extinction des incendies“.

Accusés souvent d’arnaque, le ministre Mahamat Béchir Chérif Daoussa, interpelle ces nouveaux agents au respect des textes, de la hiérarchie. “Je vous demande d’avoir un comportement responsable qui ne puisse ternir l’image de ce corps.”

C’est par un défilé pédestre des nouveaux agents de la Police municipale que la cérémonie a été bouclée.