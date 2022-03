1er conseil des ministres du 2e gouvernement de transition : les nouveaux ministres prennent des engagements

Une semaine après le remaniement, le nouveau gouvernement de transition a tenu son premier conseil des ministres, ce jeudi 3 mars autour du président du Conseil militaire de transition. C’est l’occasion pour chaque nouveau membre du gouvernement de montrer son engagement à accompagner la transition.

Ce conseil des ministres a été l’occasion pour le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padacké Albert de présenter sa nouvelle équipe au président du Conseil militaire de transition. Le général Idriss Dokoni Adiker, actuellement ministre de la Sécurité publique qui fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale s’est confié au micro de la radio Tchad que « le chef de l’Etat a cru en lui, « parce qu’il a répété le mot sécurité plus de cinq fois ».

Djerassem Le Bémadjal qui revient pour la deuxième fois à la tête du ministère du Pétrole dit que son retour « va dans le sens de mettre une synergie autour de la compétence nationale pour préserver les intérêts de l’Etat ».

Si le secteur du tourisme semble être négligé dans l’économie tchadienne, la nouvelle ministre du Tourisme, Mounira Hassaballah pense que le pays peut valablement tirer profit dudit secteur. « Tout le monde pense que le développement ou la clé de l’économie, c’est le pétrole. Je vais apporter ma petite contribution avec l’aide de l’équipe du tourisme et de l’artisanat pour qu’on essaie de valoriser le tourisme dans notre pays », promet-elle.

Mahmoud Ali Seid de la Jeunesse, du Sport et de la promotion de l’entrepreneuriat quant à lui promet des changements dans son secteur et pense donner une nouvelle image à la jeunesse. « Je vais faire en sorte que la jeunesse soit citée partout, dans toutes les tribunes au niveau national. Je vais rester debout matin, midi et soir. Je laisserai de côté le sommeil pour être à la hauteur des attentes », rassure-t-il avec vivacité.

Après la présentation, le président du Conseil militaire de transition a félicité chaque membre du gouvernement avant de leur souhaiter bon vent dans l’exercice de leurs fonctions.