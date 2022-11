17 novembre, Journée mondiale de la philosophie

Ce 17 novembre, est célébrée la journée mondiale de la philosophie. En célébrant la Journée mondiale de la philosophie chaque année, l’UNESCO souligne la valeur durable de la philosophie pour le développement de la pensée humaine, pour chaque culture et pour chaque individu.

Instituée en 2005 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ( UNESCO), la Journée mondiale de la philosophie est célébrée chaque année le troisième jeudi du mois de novembre. Cette année, des institutions, des philosophes et des artistes se sont associés à l’UNESCO pour célébrer cette Journée, notamment Barbara Cassin, première femme philosophe élue à l’Académie française, a précisé l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

En proclamant la Journée mondiale de la philosophie, l’UNESCO souligne l’importance de cette discipline, surtout pour les jeunes — « la philosophie est une discipline qui encourage la pensée critique et indépendante, à même d’œuvrer pour une meilleure compréhension du monde et de promouvoir la tolérance et la paix ».

Selon UNESCO, En dehors d’être une discipline, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui peut transformer les sociétés et stimuler le dialogue des cultures. En éveillant à l’exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse. Elle permet ainsi de comprendre et d’apporter une réponse aux grands défis contemporains, en créant les conditions intellectuelles du changement.

Pour célébrer la Journée mondiale de la philosophie 2022, l’UNESCO et Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains organisent un symposium et une exposition sur le thème « l’Humain qui vient » au Siège de l’UNESCO à Paris, du 16 au 18 Novembre 2022.