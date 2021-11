15 associations de la société civile outillées par le Pasoc

Fin ce samedi 27 novembre à Massakory de la 2ème session de formation de renforcement des capacités des organisations de la société civile, des provinces du Hadjer-Lamis et du Chari-Baguirmi.

Le Représentant du coordinateur du Projet d’appui à la société civile (Pasoc), Mohammed Seby Lougom, animateur en charge de suivi du plan de renforcement des capacités, dans son discours de clôture, a signifié que le Pasoc est le tout premier projet spécifique dédié au renforcement des capacités des organisations de la société civile afin d’aider à jouer pleinement et efficacement leurs rôles d’acteurs indépendants du développement.



Le représentant de la gouverneure, le maire 2ème adjoint de Massakory, Abakar Abdoulaye Idriss, s’est dit satisfait que cette session ait pu contribuer à l’atteinte des objectifs du Pasoc . Encore faut-il le rappeler que le Pasoc a pour objectif spécifique, de « Faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale, du pays, afin d’accroitre, à terme, la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions, au niveau local et national ».



« Vous êtes ainsi, formés, outillés et dotés des précieux savoirs qui feront davantage de vous les acteurs et les collaborateurs privilégiés des autorités locales », a-t-il martelé.