14e édition de la fête des armées : entre recadrage, satisfaction, réjouissance et promesses

La cérémonie marquant la 14e édition de la fête des armées a lieu le vendredi 31 décembre 2021 dans l’enceinte de la direction d’Hydraulique de Mao au Kanem.



C’est une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires et une foule venue pour la circonstance. Les militaires sont attachés à leurs traditions, et notamment à leur fêtes. Ils y voient, à juste titre, un moyen pour favoriser la cohésion des unités. Certaines de ces fêtes célèbrent le souvenir des vertus militaires illustrées dans des combats héroïques.

Le vice-président du comité d’organisation de la 14ème édition de la fête des armées le général de brigade Mahamat Achakir Youssouf a rappelé que cette cérémonie est instituée par la volonté du feu maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, pour valoriser la communion corporatiste, dans un cadre décontracté et convivial. “C’est aussi l’unique occasion solennelle permettant au PCMT, de se frotter aux forces de défense et sécurité, pendant que celles-ci, restent attentionnées pour recevoir ses orientations et directives“, affirme-t-il.

Dans son discours, le gouverneur de la province du Kamen, le général Ousmane Brahim Djouma a accentué son intervention sur l’augmentation de l’indice des forces de défense et de sécurité et la mise en place de la commission nationale d’avancement des militaires qui sont à saluer.

Dans la même veine, le conseiller technique du chef d’état-major général des armées, le Général de brigade Tidjani Mahamat Seid s’est félicité des actes pris par les autorités de la transition. D’après lui, depuis la crise économique de 2015, les responsables militaires n’ont pas bénéficié des moyens roulants. “C’est aujourd’hui chose faite car, tous les directeurs et les conseillers du chef d’état-major général des armées en ont été dotés et ceci se poursuivra l’année prochaine“, espère-t-il.

En attendant les orientations de la très haute hiérarchie pour l’année 2022, insiste le conseiller technique du CEMGA, le respect de la discipline doit être de rigueur dans tous les commandements de grande formation militaire. “En cette période de transition militaire, nous portons une lourde responsabilité devant le peuple tchadien et la communauté internationale. Nos comportements sont scrutés à la loupe et toute défaillance, fut-elle minime, fera l’effet de boule de neige” rappelle-t-il à ses frères d’armes.

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby Itno a relevé que 2021 aura été pour les vaillants soldats de l’armée tchadienne l’année de sacrifice, de deuil, de blessure mais aussi des victoires et des réalisations. « Mes frères d’armes, l’année 2022 sera une grande année de la réalisation pour ceux et celles qui ont choisi le noble métier des armées », promet-il.

Mahamat Idriss Deby Itno souligne également que les conditions de vie de ces soldats vont être changées. “Le Conseil militaire de transition que j’ai l’honneur de diriger ne lésinera sur aucun moyen éminemment possible pour améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail de nos soldats. Ils travaillent d’arraches pied pour finaliser un large éventail de grande réforme en faveur de nos force de sécurité dont je cite : la révision de statut des armées pour introduire un paquet de reformes majeures pour une gestion optimale de la carrière militaire en matière de l’avancement de la notation d’amélioration des conditions de vie et de travail et de revalorisation du traitement salariale“. Pour la première fois depuis 1979, le soldat tchadien sera payé à la solde indiciaire ce que lui donnera la possibilité de cotiser aussi bien à la retraite que pour la prévoyance sociale.