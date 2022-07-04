lundi 4 juillet 2022
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يصادف اليوم ميلاد صحيفة فرنسية النشر بمدينة أبشي

Al-mardi Charfadine
Al-mardi Charfadine
édité le:

صادف اليوم السبت الثاني من يوليو رسميا ميلاد صحيفة “Le paysage info”التي تنشر بالفرنسية .
جاء ذلك عبر بيان رسمي من مدير نشر الصحيفة “حسب الله أحمد خميس”بمقر الـ Pasocوبحضور منسق السلطة العليا للإعلام السمعي البصري سعادة الدكتور محمد صالح يعقوب ،ومختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والمكتوبة .

وبحسب البيان الذي تلاه مدير النشر فإن الصحيفة سمح لها بمزاولة العمل رسميا بعد ايجاد تصريحها من السلطة العليا للإعلام السمعي البصري ،والتي تتخذ من مدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .

وأشار البيان إن الصحافة الصحافة بمختلف أنواعها تلعب دورا محوريا في إيصال رسائل السلطات إلى الشعب والعكس .
وطالب مدير نشر الصحيفة من السلطات فتح طرق الأخبار للصحافة بمسمياتها المختلفة كفاحا للتضليل الإعلامي ،وإيجادا للأخبار من مصادرها وقت حدوثها برؤى صانعيها .

وأرجع مدير النشر الفضل لزميله “محمد إسحق”الذي لعب أدواره وسخر قدراته لإيجاد تصريح مزاولة العمل .
ونوه البيان إلى أن الصحيفة تعمل وفق المهنية والشفافية بعيدا عن الانحياز .

بدوره منسق الإعلام السمعي البصري بولايات شرقي تشاد الدكتور محمد صالح يعقوب ، دعا مدير نشر الصحيفة إلى تذليل الصعاب ،مضيفا بأن الديمقراطية مرتكزة على ركائز لايمكن للصحافة الخروج عن مسارها .
حاثا القائمين على عمل الصحيفة بـ”التحري في نشر الأخبار مع مراعاة للمهنية ،وتجنب بث الشائعات خصوصا أخبار النزاعات الإثنية ،كما دعا إلى تناول المواضيع التي تخدم البلاد والشعب” .

وأشارإلى أن حرية التعبير بخلاف التشهير باعتبار الصحافة السلطة الرابعة كماهو معلوم للجميع .

Al-mardi Charfadine
Al-mardi Charfadine
44e promotion de l'ESSTIC (Yaoundé) - webjournaliste : journalisme d'humanité et d’humilité... @Almardi93

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