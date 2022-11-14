يجب أن نغير من إستراتيجية مكافحتنا لوباء الإرهاب الذي ينهش شعبنا محمد إدريس ديبي الرئيس الإنتقالي

خلال وصوله باقسولا حاضرة مقاطعة كايا خاطب رئيس الفترة الإنتقالية أعيان المنطقة وممثلي الشرائح الإجتماعية إبان تواجده هناك 14 نوفمبر 2022م وقال محمد ديبي يجب أن نغير من تكتيك محاربة الإرهاب لأنه غير تكتيكه وأنجرف الي أعمال غير مألوفة لدينا وعلينا صده في كل الأحوال .

وقال محمد ديبي ان إقليم البحيرة من الأكثر الأقاليم التي عانت من الهجمات الإرهابية ، مشيراً الي ان مشير تشاد الراحل هو الذي اطلق عملية غضب بوما الذي أخرجت الإرهبين من الاراضي التشادية وقال إن الإرهاب في العالم يغير تكتيك هجماته الإرهابية ونحن يجب ان نكونو جاهزين للتصدي لأي هجوماً إرهابياً محتملاً .

وخلال خطابه الذي ألقاه أمام سكان بقاسوله قال ديبي الإبن لولا مشير تشاد لما استطعنا تحقيق النصر علي الإرهاب وإخراج الجماعات الإرهابية من حدودنا منوهاً انه وقتها كان علي رأس الكتائب التي قادت عملية بوما ، ويشير محمد ديبي الي ان الإرهاب هو يقتل المواطنين ولا يستطيع الإقتراب من قواعد الجيش لأنه يعرف ما سيحل به .

وخلال حديثه للشيوخ التقليدين قال ان مسؤلية عودة ابنائكم من الإرهابين ومنعهم من الإلتحاق بهم تقع علي عاتقكم وقال عليكم بإحترام الجيش وان المسؤلية كبيرة علي عاتقكم مضيفا ان علي القادة التقليدين ان يخافو الله اولا ثم إحترام الحكومة وان الموت بيد الله لاتخشو الإرهابين وقدمو كل الدعم والمعلومات لقواتكم المسلحة من أجل دحر وباء الإرهاب .

ونوه قائلاً ان اكثر ما يخرب الإقليم هو القادة السياسين لأن اختلافهم لايقدم الإقليم خطوة واحدة وقال يجب ان يساهمو في تنمية الإقليم والتماسك معاً .

والجدير بالذكر ان عدد القوات العاملة في إقليم البحيرة لمكافحة الإرهاب يبلغ 8,000 جندي وأمر رئيس الجمهورية وزير الدفاع بزيادة عدد القوات الي 600 جندي إضافي ليبلغ العدد الإجمال حوالي ثمناية الآف وست مئة جندي بإقليم البحيرة .