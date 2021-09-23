jeudi 23 septembre 2021
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ولاية وداي :تَشْهَدُ تَسليم وتَسَلُّم قيادة الدرك الولائي”رقم4″

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شهد ميدان الحرية لمدينة أبيشي صباح اليوم الخميس الـ23من سبتمبر تسليم وتسلم قيادة الدرك الولائي “رقم4” للعقيد/حامد وردقو قِيري .
كان ذلك بحضور المدير العام للدرك اللوطني العميد/محمد سليمان حليم والأمين العام للولاية أبكر حسين ديديكي ،وجمع من الضباط بالدرك والجيش الوطني بجانب حضور قادة القوات الفرنسية المتمركزة بالولاية وبعض مسؤولي ووجهاء الولاية .

ترأس مناسبة التسليم والتسلم المدير العام للدرك اللوطني العميد/محمد سليمان حليم .

وبعد تسليم الراية للعقيد حامد وردقو قيرية من قبل المدير العام للدرك اللوطني العميد/محمد سليمان حليم ،دعا العميد جميع الضباط إلى إحترام مسؤولهم والتعاون مع معه بهدف خدمة البلاد .

إبراهيم حسن مهاجر

Tchadinfoshttp://tchadinfos.com

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