mardi 18 janvier 2022
AccueilPolitique

ولاية وداي :تنصيب محافظ محافظة “وارا”

Tchadinfos
édité le:

نصب صباح اليوم الأمين العام لولاية وداي ،أبكر حسين ديديقي المحافظ الجديد لمحافظة وارا السيد/عبد الكريم كيرني دري .
وجرت مراسم التنصيب بمباني المحافظة ،وبحضور جمع من مسؤولي الولاية ،إداريين ،عسكريين وتقليديين .
المحافظ المنتهية فترة عمله بالمحافظة /ديرو نوكي عبدالله ،أثناء خطابه حث المحافظ الجديد للولاية على إتمام ماتبقى من قضايا “كجميراء ،ودُل بارد”وبقية الأماكن التابعة للمحافظة .
ودعا مسؤولي السلطات التقليدية إلى التعاون معه .
من جهته المحافظ الجديد للولاية/عبد الكريم كيرني دري ،قدم خالص شكره للحضور من سكان محافظته على مشاركتهم الحفل ،كما وجه شكره إلى سعادة رئيس المجلس العسكري الذي وضع ثقته في شخصه محافظا لمحافظة وارا .
وأشار إلى أن المهمة التي أوكلت إليه ثقيلة ولكنه سيفعل كل ما في وسعه لأداء الواجب .

بدوره الأمين العام للولاية/أبكر حسين ديديقي ،أثناء خطابه التنصيبي عبر عن شكره للمشاركين في مراسم التنصيب .
لافتا إنتباههم إلى أن المحافظ الجديد للولاية قد شغل مناصب مسؤولية عدة بالبلاد منها رئيسا لوحدة حماية البيئة في دربالي ،محافظ محافظة ماسينيا قبل تعيينه محافظا لمحافظة “وارا”.
ووجه الأمين العام رسالة للمحافظ مفادها العمل على مكافحة تداول الأسلحة والتصدي للصوص الطرق والمخدرات ،إحترام التسلسل الهرمي وسلطة الدولة ،تشجيع الزعماء التقليديين وحثهم كمتعاونين مع الإدارة ،ضمان التعايش السلمي الجيد بين المجتمعات المختلفة من خلال غرس ثقافة السلام والتنمية ،مكافحة الاحتيال بشكل فعال وتعزيز تحصيل الإيرادات ،محاربة الأمراض والأوبئة ،وحماية البيئة والنظام البيئي .
خاتما حديثه بتنصيب السيد/عبد الكريم كيرني دري ،محافظا لمحافظة “وارا” وذلك بموجب المرسوم رقم 1095 PCMT / PMT / MATD / 2021 الصادر بتاريخ الـ31 ديسمبر 2021م .
وختم الحفل بتسليم الراية للمحافظ الجديد من قبل الأمين العام للولاية إيذانا بمباشرة عمل المحافظ الجديد لمحافظة “وارا”

Tchadinfoshttp://tchadinfos.com

Laisser un commentaire

économie

Podcast : « Il faudrait qu’on ait des relations avec le partenaire au dialogue, en l’occurrence…le système », Mahamat Nour Ibédou

Il était l’un des acteurs de la société civile le plus farouche pendant le règne du maréchal Idriss Déby Itno. Ce mardi 18 janvier,...

Batha : le nouveau préfet du département d’Assinet installé dans ses fonctions

Mahamat Abderrahman Yacoub le nouveau préfet d'Assinet nommé par décret 1095 du 31 Décembre 2021 a été installé officiellement par le gouverneur de la...

Recevoir la newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater de l’actualité tchadienne.

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
605 votes · 606 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com