ولاية وداي :تنصيب محافظ محافظة “وارا”

نصب صباح اليوم الأمين العام لولاية وداي ،أبكر حسين ديديقي المحافظ الجديد لمحافظة وارا السيد/عبد الكريم كيرني دري .

وجرت مراسم التنصيب بمباني المحافظة ،وبحضور جمع من مسؤولي الولاية ،إداريين ،عسكريين وتقليديين .

المحافظ المنتهية فترة عمله بالمحافظة /ديرو نوكي عبدالله ،أثناء خطابه حث المحافظ الجديد للولاية على إتمام ماتبقى من قضايا “كجميراء ،ودُل بارد”وبقية الأماكن التابعة للمحافظة .

ودعا مسؤولي السلطات التقليدية إلى التعاون معه .

من جهته المحافظ الجديد للولاية/عبد الكريم كيرني دري ،قدم خالص شكره للحضور من سكان محافظته على مشاركتهم الحفل ،كما وجه شكره إلى سعادة رئيس المجلس العسكري الذي وضع ثقته في شخصه محافظا لمحافظة وارا .

وأشار إلى أن المهمة التي أوكلت إليه ثقيلة ولكنه سيفعل كل ما في وسعه لأداء الواجب .

بدوره الأمين العام للولاية/أبكر حسين ديديقي ،أثناء خطابه التنصيبي عبر عن شكره للمشاركين في مراسم التنصيب .

لافتا إنتباههم إلى أن المحافظ الجديد للولاية قد شغل مناصب مسؤولية عدة بالبلاد منها رئيسا لوحدة حماية البيئة في دربالي ،محافظ محافظة ماسينيا قبل تعيينه محافظا لمحافظة “وارا”.

ووجه الأمين العام رسالة للمحافظ مفادها العمل على مكافحة تداول الأسلحة والتصدي للصوص الطرق والمخدرات ،إحترام التسلسل الهرمي وسلطة الدولة ،تشجيع الزعماء التقليديين وحثهم كمتعاونين مع الإدارة ،ضمان التعايش السلمي الجيد بين المجتمعات المختلفة من خلال غرس ثقافة السلام والتنمية ،مكافحة الاحتيال بشكل فعال وتعزيز تحصيل الإيرادات ،محاربة الأمراض والأوبئة ،وحماية البيئة والنظام البيئي .

خاتما حديثه بتنصيب السيد/عبد الكريم كيرني دري ،محافظا لمحافظة “وارا” وذلك بموجب المرسوم رقم 1095 PCMT / PMT / MATD / 2021 الصادر بتاريخ الـ31 ديسمبر 2021م .

وختم الحفل بتسليم الراية للمحافظ الجديد من قبل الأمين العام للولاية إيذانا بمباشرة عمل المحافظ الجديد لمحافظة “وارا”