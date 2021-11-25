ولاية وداي :تشهد افتتاح منتدى الشباب والنساء حول التماسك الاجتماعي

شهدت صالة مطعم منى بولاية وداي صباح اليوم افتتاح منتدى الشباب والنساء حول التماسك الإجتماعي والمشاركة المدنية ،جرى ذلك بحضور رئيس الجمعية ،والمندوب الولائي للشباب والرياضة بوداي ،وممثل مندوب المرأة وحماية الطفولة بوداي ،والعمدة النائب الثالث للبلدية ،ومدير بيت الشباب والثقافة بأبيشي”أحمد بيكوس”وجمع من قادة الجمعيات المدنية بأبيشي .

وتجيء هذه المبادرة من جمعية نجمة الشباب للثقافة والتنمية ،وبتمويل من المعهد الجمهوري الدولي(IRI) .

حسن عبدالله حسن رئيس الجمعية أثناء خطابه ،شكر الحضور مذكرا بأشكال العنف التي دارت بالبلاد ومستهجنا الحادث الأخير الذي أودى بقتل معلم من قبل طالبه ،كذا الطالب الذي ضرب معلمه والزوج الذي قتل زوجه طعنا.

حاثا السلطات بالبلاد إلى مشاركة الشباب والنساء في حسم الأمور البشعة ،وأضاف بأن الحفاظ على السلام مطلبا من مطالب الحياة وواجبا على كل مواطن .

وأشار “حسن عبدالله”إلى أن غياب شباب المدينة واقصاءهم من القضايا المصيرية لايشجع على البحث عن حلول وبدائل مكافحة للعنف ،بل يزيد من تفاقم الأوضاع والعصيان والتطرف والعنف .

داعيا إلى مشاركة الشباب في القضايا المصيرية والعمليات السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل لمكافحة الظواهر السيئة.

بدوره المندوب الولائي للشباب والرياضة/عمر عثمان تابت ،أثناء خطابه الافتتاحي لمنتدى الشباب والنساء حول التماسك الاجتماعي والمشاركة المدنية التي تعد جزء من مشروع التوعية لثقافة السلام والمشاركة المدنية في أبيشي .

أكد المندوب في حديثه بأن حضور الشباب يشهد له بأهميته في جلب السلام واحلاله للتنمية المستدامة وقبول الآخر .

موضحا في الوقت ذاته إلى أن المنتدى يهدف لزيادة التزام الشباب والنساء في الوعي للعيش بسلام .

وأشار المندوب إلى ان قضية المرأة والشباب في صميم السياسة العامة للدولة ،وإن السلطات وضعت قضيتهم عين الإعتبار لديناميكية التنمية المستدامة .

مؤكدا سهر رئيس المجلس العسكري الانتقالي/ الفريق محمد إدريس ديبي لاستقرار البلاد والسلام الدائم .

ونبه المشاركون في المنتدى إلى السعي للخروج بتوصيات جمة ،لإعانة الجهات المعنية على أخذها عين الاعتبار لحلحلة مشكلات النسيج الإجتماعي الذي بدأ يتآكل ،ويأمل من المشاركون أن يجدوا حلولا تدع حدا للخلافات الدائرة “والنزاعات بين المكونات”مع مراعاة احترام العادات والتقاليد وثقافة مختلف الأديان .

كما يدعو “المندوب تابت “إلى تحديد أسباب الخلافات وتقديم مقترحات لحلحلتها .

شاكرا جمعية نجمة الشباب على مبادرتها وسعيها لحلحلة المشكلات والتحديات التي يواجهها الشباب والمجتمع .

معلنا في الختام إفتتاح أعمال منتدى الشباب والنساء حول التمساك الاجتماعي .

إبراهيم حسن مهاجر