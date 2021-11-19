vendredi 19 novembre 2021
AccueilPolitique

ولايةوداي :القوات الأمنية تُلقي القبض على السيارات غير المرخصة والمظللة

Tchadinfos
édité le:

أقدمت السلطات الأمنية بولاية وداي صباح اليوم إلى إلقاء القبض على عدد من السيارات غير المرخصة .

ويحتمل انبثاق عملية القبض على السيارات غير المرخصة من الاجتماع الأمني للولاية الذي دار بين الوالي ومسؤولي الجهات الأمنية خلال هذه الأيام .

وتتكون لجان الحملة من أفراد”قوات الدرك ،قوات الرُّحَّل ،الجيش الوطني التشادي ،الشرطة الوطنية”

وتستهدف الحملة القبض أصحاب “العِمَم العسكرية” وعلى السيارات رباعية الدفع ماركة “تويوتا لاندكروزر “غير المرخصة سواء كان لونها عسكريا أو شعبيا مالم تكن تابعة للجهات المخولة .
وكان والي ولاية ودَّاي الجنرال/أحمد داري بازين قد دعا أصحاب السيارات ذات اللون العسكري بتغيير ألوانها إلى ألوان شعبية ،وترخيص غير المرخصة قبل شهر .
كما حذَّر الوالي من تظليل زجاج السيارات للشعب بإعلان رسمي بُثَّ عبر الإذاعة المحلية ،مُستثنياً في الإعلان بعض الجهات “كالطواقم الأمنية والهيئات الأممية ،والجهات الدبلوماسية” .

إبراهيم حسن مهاجر

Tchadinfos

Laisser un commentaire

économie

“Je crois que le moment est venu pour les Tchadiens(…) qu’il ne faut pas continuer à s’enfoncer”, Basile Ikouebé, Représentant de l’UA pour le...

Depuis fin juillet 2021, l’ambassadeur Basile Ikouebé est au Tchad. Le diplomate congolais, nommé d’abord comme Chef du Bureau de liaison de l’Union africaine,...

Tchad : Albadour Acyl Ahmat Akhabache, de retour au pays, après plus de 18 ans d’exil

Albadour Acyl Ahmat Akhabache, en exil en France depuis 2003, a regagné N’Djamena ce jeudi 18 novembre 2021. L’opposant Albadour Acyl Ahmat Akhabach du...

Recevoir la newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater de l’actualité tchadienne.

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

SOGE 4

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
524 votes · 525 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com