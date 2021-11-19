ولايةوداي :القوات الأمنية تُلقي القبض على السيارات غير المرخصة والمظللة

أقدمت السلطات الأمنية بولاية وداي صباح اليوم إلى إلقاء القبض على عدد من السيارات غير المرخصة .

ويحتمل انبثاق عملية القبض على السيارات غير المرخصة من الاجتماع الأمني للولاية الذي دار بين الوالي ومسؤولي الجهات الأمنية خلال هذه الأيام .

وتتكون لجان الحملة من أفراد”قوات الدرك ،قوات الرُّحَّل ،الجيش الوطني التشادي ،الشرطة الوطنية”

وتستهدف الحملة القبض أصحاب “العِمَم العسكرية” وعلى السيارات رباعية الدفع ماركة “تويوتا لاندكروزر “غير المرخصة سواء كان لونها عسكريا أو شعبيا مالم تكن تابعة للجهات المخولة .

وكان والي ولاية ودَّاي الجنرال/أحمد داري بازين قد دعا أصحاب السيارات ذات اللون العسكري بتغيير ألوانها إلى ألوان شعبية ،وترخيص غير المرخصة قبل شهر .

كما حذَّر الوالي من تظليل زجاج السيارات للشعب بإعلان رسمي بُثَّ عبر الإذاعة المحلية ،مُستثنياً في الإعلان بعض الجهات “كالطواقم الأمنية والهيئات الأممية ،والجهات الدبلوماسية” .

إبراهيم حسن مهاجر