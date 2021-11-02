وفد من السفارة الأمريكية بالبلاد يسجل زيارة لسلطان دار وداي

سجل ظهر اليوم وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد صباح اليوم زيارة مفاجأة لسلطان سلطنة دار وداي /شريف عبدالهادي مهدي .

وكان في استقبالهم سلطان دار وداي بمنزله رفقة عدد من معاونيه في السلطنة .

وتجيء زيارة الوفد بقيادة “نائب مدير الوكالة الأمريكية للمساعدات في مجال التنمية” و”مسؤول أمن السفارة” والمسؤول السياسي للسفارة بجانب عدد من معاونيهم .

وتهدف الزيارة إلى معرفة ولاية وداي وتعزيز العلاقة بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة داروداي بهدف الإسهام في مجالات التنمية المختلفة .

بعد ترحيب السلطان بالوفد الزائر ،شاكرا إياهم على قطع المسافات للوصول إلى دار وداي.

وعرَّجَ السلطان إلى أهم المجالات التي ساهمت السلطنة فيها كمجال “استتباب الأمن وحث السكان بأهمية السلم تجريد السلاح منهم “

وفي المجال الإجتماعي ذكر “السلطان شريف”الدور المحوري الذي لعبته السلطنة في حث السكان على تعاليم الأطفال بمافيهم الإناث أكاديميا لجعل المرأة واعية عارفة لحقوقها وواجباتها وفق متطلبات العصر ،مؤكدا بأن خطابات السلطنة قد حظيت باستجابة في الجوانب المذكورة في القرى والمدن .

أما في مجال العمل الإنساني نوه السلطان بأن سلطنته قدمت مساعدات “لمكفوفي البصر وذوي الاحتياجات الخاصة بمافيهم الأُسر المتعففة ،والمنكوبين جراء الحرائق” ولاتزال تسعى لخدمة المجتمع لأنها من المجتمع وإلى المجتمع بحدِّ قوله .

ونوه “السلطان شريف” بأن سلطنته لها خطط تنموية مدروسة للعمل في جوانب الأعمال الإنسانية والتنموية بالمدن والأرياف وستقدمها للوفد إذا تطلب الأمر .

وأبدى “السلطان شريف” استعداد السلطنة للوقوف مع السفارة في مجالات التنمية والعمل الإنساني ،وتمنى أن يؤسس مركزا ثقافيا أمريكيا بولاية وداي .

وفد السفارة الأمريكية أبدى سعادته من حفاوة الاستقبال .

وقَدَّرَ الوفد جهود السلطنة من مساعدات رغم قلة الامكانات ،في الوقت الحالي لاتوجد موارد جاهزة للوعود بها ،لكن ولاية وداي في اهتمام السفارة الأمريكية بالبلاد .

وأكَدَّ الوفد “وقوف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد” إلى جانب شعب دار وداي للإسهام في مجالات التنمية المختلفة .

وتمنى الوفد خلال إقامته ايجاد معلومات أكثر عن دار وداي .