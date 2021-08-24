وفاة هابري: إدارة سجن داكار تقدم بعض التوضيحات

أنجمينا: (Tchad infos)

من خلال بيان صحفي نُشر اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 ، أكدت إدارة السجن أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بـ Covid-19 في سجون داكار.

ومن خلال قراءة البيان الصحفي أنه منذ بداية الوباء حتى يوم 24 أغسطس ، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 داخل سجون داكار.

ويشير البيان الصحفي نفسه إلى أنه فيما يتعلق بمركز الاحتجاز الإصلاحي في “كاب مانويل” حيث تم احتجاز الرئيس التشادي السابق ، “حسين هابري” ، فإن تحاليل covid-19 التي أجريت في 23 أغسطس 2021 على موظفي مراقبة السجن هي تشير الى النتائج السلبية.

وبحسب RFI ، أصيب الرئيس الراحل هابري بالعدوى أثناء إقامته في عيادة خاصة قبل أن يعالج في مستشفى عام استشهدت به زوجته ٬ كما شارك في الوقائع وزير العدل السنغالي.

تقرير: محمد كبرو حسين