mercredi 9 mars 2022
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وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى مدينة أبشي

Al-mardi Charfadine
édité le:

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته ظهر اليوم الأربعاء التاسع من مارس إلى مدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .

وكان في استقباله بمطار محمد حسن هنغاتا بمدينة أبشي كل من حاكم ولاية وداي /إبراهيم بن عمر محمد صالح ،ووزير إدارة الأراضي واللامركزية محمد بشير شريف دوسة ،ووزير المياه الحضرية والريفية عليو عبدالله ،ووزير الثروة الحيوانية عبدالرحيم عوض الطيب ،وعمدة البلدية ،وجمع غفير من السكان .
ويحتمل أن يعقد رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال الساعات القادمة لقاء مع مختلف مسؤولي الإدارات بالولاية وقادات المجتمع المدني ،بهدف إرسال رسائل السلام .

Al-mardi Charfadine
44e promotion de l'ESSTIC (Yaoundé) - webjournaliste : journalisme d'humanité et d’humilité... @Almardi93

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