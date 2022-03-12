dimanche 13 mars 2022
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وصل رئيس الوزراء الإنتقالي مساء اليوم العاصمة القطرية الدوحة

Abakar Moumine Imam
édité le:

وصل رئيس الوزراء الإنتقالي العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة السادسة مساءً بتوقيت إنجمينا، رئيس الوزراء الإنتقالي السيد باهيمي بداكي البيرت وصل ضمن المشاركة فى أعمال الحوار التمهيدي من اجل التفاوض مع السياسين العسكرين الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة والذي ستنطلق فعالياته غداً الأحد 13 مارس 2022 برعاية قطرية .

رئيس الوزراء عند نزوله ارض مطار الدوحة كان فى مقدمة مستقبليه وزير الخارجية ورئيس اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بالتفاوض مع السياسين العسكرين السفير شريف محمد زين ووزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان السيد محمد احمد الحبو وعدد من اعضاء اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بالتفاوض مع السياسين العسكرين .

فور وصوله ارض المطار توجه رئيس الوزراء الي مقر إقامته وعقد جلسة هامشية مع الوفد الحكومي المقيم بالدوحة بهدف الترتيب للحوار الذي سيعقد بعد ساعات من صباح الأحد .

سيشارك رئيس الوزراء الإنتقالي فى اعمال الحوار المسبق مع السياسين العسكرين التي تستضيفه الدوحة العاصمة القطرية والذي تجتمع فيه جميع الحركات المسلحة والمعارضين بالمنفى للقبول بالمشاركة فى طاولة المفاوضات من اجل رسم خارطة طريق لمستقبل البلاد والمشاركة فى الحوار الشامل لرسم معالم دولة القانون والمؤساسات .

الحوار التمهيدي ضم عدد من الحركات المسلحة والعارضين فى المنفى للمشاركة فى الحوار الوطنى الشامل المزمع عقده فى الأشهر القادمة فى رحاب الوطن .

Abakar Moumine Imam

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