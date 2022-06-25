وزير المياه الحضرية والريفية يفتتح مشروع “حفر آبار أرتوازية” بمدينة أبشي

افتتح صباح اليوم السبت الخامس والعشرون من يونيو حزيران ،وزير المياه الحضرية والريفية عليو عبدالله إبراهيم مشروع “حفل آبار أرتوازية” .

جرى افتتاح المشروع بميدان الحرية لمدينة أبشي ،وبحضور وزير المياه الحضرية والريفية ،وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ،عبدالرحيم عوض الطيب ووالي ولاية وداي إبراهيم بن عمر محمد صالح ،وأمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي عبدالرحيم يونس علي ،وعدد من مستشاري الوزارة وخبراء المجال المذكور ،فضلا عن حضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية ،وسكان المدينة .

ويجيء الافتتاح عقب معاناة سكان ولاية وداي وقت الحر من سنة لأُخرى .

ويتم تمويل المشروع من الحكومة التشادية وشركائها عبر “برنامج الأمن الغذائي والمياه النظيفة ” .

وتنفذ المشروع مؤسسة “ماقو لحفر الآبار والتشييد”

والي ولاية وداي ،إبراهيم بن عمر محمد صالح ،شكر الوفد الوزاري القادم الحضور الحفل .

وأشار الوالي إلى أن ولاية وداي ضمن الولايات التي تعاني من مشكلة شح المياه ،يبدو ذلك في معاناة النساء والأطفال من قرية لأخرى ممايؤثر ذلك سلبا على صحة السكان ويضع حجر عثرة في تعليم الأبناء .

ونوه الوالي إلى أن هناك عدد من مشاريع المياه لم تحل بسبب بعد المياه .

وشكر الوالي في ختام حديثه السلطات الأوربية على دعمها للمشاريع ،والحكومة الراعية لتخفيف مشكلة المياه عن كاهل السكان .

من جهته أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي ،عبدالرحيم يونس علي ،شكر شركاء الوزارة الذين يسعون للتنمية المستدامة في تشاد ومساعدتها في عدد من مشاريع “الأمن الغذائي” .

وأشار الوزير إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي يدخل ضمن التوجيه الشامل منذ 2017_2030م .ويستمر لمدة خمس سنوات .

ويغطي “لوغون الشرقي ،تانجلي ،وداي ،وادي فيرا “

طالبا من اللجان المختصة بالمتابعة والتنفيذ والإشراف التام مراعاة الرقابة الجيدة لتحقيق المشروع وتقديمه للمستفيدين .

ووجه رسالته للمستفيدين بضرورة مراعاة طرق استخدام الآبار الأرتوازية بعد تسليمها لهم .

بدوره وزير المياه الحضرية والريفية/عليو عبدالله إبراهيم ،أكد بأن رئيس المجلس العسكري ابانتقالي وضع اهتماما بالغا لحل مشكلة المياه بالولايات التي تعاني من نقص حاد فيه .

موضحا في الوقت ذاته بأن تغيير المناخ ضاعف في مشكلة قلة المياه ،إلا أن الحكومة وشركائها بذلو جهدهم في حل الأزمة جزئيا .

وأشار وزير المياه ،عليو عبدالله ، إلى أن هناك مشاريع مياه صالحة للشرب تنفذ في عدد من ولايات تشاد من بينها”ولاية وداي ،وادي فيرا ،لوغون الغربي “وغيرها من الولايات .

داعيا مؤسسة “موقو”لحفر الآبار على ضرورة العمل بجدية واحترافية .

خاتما حديثه بإطلاق مشروع حفر الآبار الأرتوازية بولاية وداي رسميا .

تجدر الإشارة إلى أن عدد الآبار الأرتوازية التي تحفر بولاية وداي 169بئرا أرتوازية يستفيد منها سكان الولاية .