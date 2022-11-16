وزير البنية التحتية يقوم بجولة تفقدية لثلاث طرق رديئة بالعاصمة انجمينا من أجل الوقوف علي ترميمها وفقاً لتعليمات الحكومة الرامية الي إصلاح طرق العاصمة

وزير البنية التحتية الدكتور إدريس صالح بشر يقوم بجولة تفقدية لبعض الطرق الرديئة بالعاصمة أنجمينا يوم الإثنين الماضي 15 نوفمبر 2022م للوقوف علي إصلاح هذه الطرق التي تدهورت وأصدر الوزير د. إدريس صالح بشر تعليماته ببدء أعمال الصيانة على ثلاث طرق متدهورة للغاية خلال هذا الأسبوع وفقاً لتعليمات الحكومة الإنتقالية .

وقد تضمنت الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الوزير ثلاثة محاور رئيسية وقال وزير البنية التحتية والانفتاح هذه الشوارع تدهورت بسبب عدم الإستخدام الجيد لهذه الطرق ؛ كغيره من الوزارء طالب الجميع بالحفاظ علي الممتلكات العامة لأنها ملك للجميع ، هذه الطرق الثلاث تدهورت للغاية ولا سيما شارع مالدوم بادا عباس (وشارع الجنرال نميري سابقًا) ، وشارع جنرال دومرو (المعروف باسم شاري لاغونا) أما الأخير شارع تشي موسورو وهذا يعتبر الشارع الرئيس الذي يربط كل تشاد من شرقها لغربها وحتي شمالها وهو يعد المخرج الشاملي الشرقي للعاصمة أنجمينا.

تعد هذه الطرق الثلاث من اكثر الطرق تدهوراً خصوصاً الشارع الذي يربط العاصمة مع المدن الشرقية والمدن الشمالية ، هذه الشوارع المنتهية قد تضعف مستوي البلاد في مجال البنية التحتية سيما رفاهية السكان .

الوزير المكلف بالبنية التحتية يقوم شخصياً للوقوف عن قرب سير العمل ورؤية هذه الطرق مباشرة من أجل معالجة الوضع.

ووفقًا لتوجيهات الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو ، أصدر الوزير تعليمات ببدء أعمال الصيانة في هذه الطرق هذا الأسبوع “15-22 نوفمبر” من اجل الحصول علي نتائج إيجابية ، وفي هذا السياق أعرب الوزير عن جاهزية الوزارة لتنفيذ تعليمات الرئيس الإنتقالي المتعلقة بالبنية التحتية .