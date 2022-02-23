وزارة المرأة تعقد لقاء مع مختلف شرائح النساء بمدينة أبشي

عقدت ظهر اليوم وزيرة المرأة والتضامن والوطني وحماية الطفولة “أمينة بريسكيل لونغو” ،مع مختلف شرائح النساء بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .

وجرى اللقاء بمركز التضامن الإجتماعي ،وبحضور ممثل مندوبية المرأة بالولاية ،وعدد من ممثلات الجمعيات النسائية والفدراليات ،وممثلات النساء المزارعات بالولاية .

وخلال اللقاء شكرن نساء الولاية وزيرتهن ،مبدين تضامنهن التام ووقوفهن وراءها .

وتحدثن ممثلات النساء عن دور المرأة الذي تلعبه بولاية وداي خاصة في قبول الآخر ونبذ خطابات الكراهية .

وتداخلن مختلف ممثلات النساء في المعوقات التي تقف حجر عثرة في نهضة أفكار المرأة منها “قلة معدات التدريب بعد تلقي دورات تدريبية مايجعل التطبيق يضيع هباء ،معاناة المزارعات التي تتمثل في قلة وسائل العمل ،ومن طرف أرباب الصناعات والحرف تحدثن عن حدود الإمكانات وانعدام أدوات حديثة لمواكبة العصر ولصناعة منتجات محلية الصنع بجودة عالية ،وختمن المتداخلات بالأزمتين التي مرت بها المدينة وهما أزمة القتل المتعمد للشباب من قبل الوالي ،ومحاولة تدمير الإقتصاد بحرق السوق “

من جهتها وزيرة المرأة أمينة بريسكل لونغو ،أوضحت بأنها جاءت لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وأضافت بأنها تضاممن مع النساء في كل صغيرة وكبيرة .

واصفة نساء دار وداي بالشجاعة والكرم ،وأشارت الوزيرة إلى أن السماع لقضية المرأة بتشاد عامة وولاية وداي خاصة من أولوياتها .

ودعت الوزيرة نساء المدينة التحلي بالصبر ،والسعي لقبول الآخر .

وأبدت الوزيرة تأسفها الشديد إزاء ماحصل بالمدينة من قتل ممنهج ،وحريق مجهول للسوق الكبير .

ووعدت الوزيرة نساء الولاية على أخذ مطالبهن عين الإعتبار ،وتوصيل رسائلهن للجهات المختصة كل على حدة .

وناشدت الوزيرة جميع النساء إلى جعل الأسبوع الوطني أسبوعا تشاوريا لدراسة الأسباب التي تقف حجر عثرة لنهضة المرأة ،وتقديم مقترحات بغية ايجاد حلول عاجلة لها .