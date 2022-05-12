jeudi 12 mai 2022
AccueilPolitique

وزارة الأمن العام والهجرة تمنح تصريحاً للمسيرة التي ينظمها قادة المجتمع المدنى يوم السبت 14 مايو 2022

Abakar Moumine Imam
édité le:

مراعاتٍ لخصوصية المسيرات فى وزارة الأمن العام والهجرة سمحت الوزارة المكلفة بالأمن بالمسيرة السلمية التي تنظمها الجمعيات المدنية فى يوم السبت القادم .

وزارة الأمن العام تصرح بالمسيرة السلمية لمنظمات المجتمع المدني المقرر لها يوم السبت 14 مايو 2022. وفقًا لقرار يحمل توقيع وزير الامن العام والهجرة اللواء إدريس دكنى ادكير .

وبحسب قرار وزارة الأمن العام ، فإن منظمات المجتمع المدني المكونة من اتحاد النقابات العمالية في تشاد (UST) والجمعية التشادية لحرية كلمة الشباب وغيرها من الكيانات المدنية المنضوية تحت هذا التجمع المدنى العريض قدمت سابقًا طلبًا للحصول على ترخيص إلى مسيرة سلمية منذ 9 مايو – “امتثالا لشروط البيان الصحفي الصادر في 7 مايو 2021 الذي يصرح بمسيرات وتظاهرات سلمية”.

تم تعديل المسار المطلوب في البداية على النحو التالي: دوار المحطة الثانية دوار أدوم تشيري ودوار سوناسوت.

ينوه البيان بأن جميع الأجهزة الأمنية عليها امتثال هذا القرار المدير العام للشرطة المدير العام للدرك الوطنى المدير اخذ هذا القرار بعين الإعتبار .

Abakar Moumine Imam

Laisser un commentaire

économie

Le Tchad conteste la nomination du nouveau président de la BDEAC

Au cours d'une audience accordée au président en exercice de la BDEAC ce jeudi, le PCMT, Mahamat Idriss Déby a contesté la nomination du...

Tchad : le patronat tchadien se préoccupe de la raréfaction du gasoil

Le bureau élargi du Conseil national du patronat tchadien, réuni lundi dernier en session extraordinaire à son siège, a examiné la situation de la...

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
784 votes · 785 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com