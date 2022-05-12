وزارة الأمن العام والهجرة تمنح تصريحاً للمسيرة التي ينظمها قادة المجتمع المدنى يوم السبت 14 مايو 2022

مراعاتٍ لخصوصية المسيرات فى وزارة الأمن العام والهجرة سمحت الوزارة المكلفة بالأمن بالمسيرة السلمية التي تنظمها الجمعيات المدنية فى يوم السبت القادم .

وزارة الأمن العام تصرح بالمسيرة السلمية لمنظمات المجتمع المدني المقرر لها يوم السبت 14 مايو 2022. وفقًا لقرار يحمل توقيع وزير الامن العام والهجرة اللواء إدريس دكنى ادكير .

وبحسب قرار وزارة الأمن العام ، فإن منظمات المجتمع المدني المكونة من اتحاد النقابات العمالية في تشاد (UST) والجمعية التشادية لحرية كلمة الشباب وغيرها من الكيانات المدنية المنضوية تحت هذا التجمع المدنى العريض قدمت سابقًا طلبًا للحصول على ترخيص إلى مسيرة سلمية منذ 9 مايو – “امتثالا لشروط البيان الصحفي الصادر في 7 مايو 2021 الذي يصرح بمسيرات وتظاهرات سلمية”.

تم تعديل المسار المطلوب في البداية على النحو التالي: دوار المحطة الثانية دوار أدوم تشيري ودوار سوناسوت.

ينوه البيان بأن جميع الأجهزة الأمنية عليها امتثال هذا القرار المدير العام للشرطة المدير العام للدرك الوطنى المدير اخذ هذا القرار بعين الإعتبار .