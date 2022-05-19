وزارة الأمن العام والهجرة تصدر قراراً بمنع مسيرة غدا العشرين من مايو

وزير الأمن العام والهجرة ، اللواء إدريس دكوني أدكير ، يصدر قراراَ يقضي بموجبه حظر جميع المسيرات أو المظاهرات المقرر لها يوم غد 20 مايو 2022 ، في جميع أنحاء التراب الوطني .

وذلك إبان المسير التي نظمتها قوى المجتمع المدنى فى الرابع عشر من مايو المناهضة للتواجد الفرنسي بالبلاد ويرجع االسبب الأساسي من توقف تصريح المسيرات ، وفقًا للجنرال إدريس دكوني أدكير ، لم يتم تلقي أي نهج يتعلق بالمسيرات المذكورة من قبل دائرته.

ونتيجة لذلك ، أشار إلى أن “المخالفين سوف يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول وهى القوانين التي تجرم الإخلال بالنظام العام .

وطالب مديري الدرك الوطني والشرطة الوطنية وولاة الأقاليم كل منهم بتنفيذ هذا القرار وتطبيقه يسري هذا القرار فى كل الدوائر الأمنية .