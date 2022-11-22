وحدة من الجيش الوطني تتعرض لكمين غادر من قبل جماعة بوكو حرام بإقليم البحيرة

في مهمة لها لدحر الجماعات الإرهابية المارقة بإقليم البحيرة الإقليم الاكثر تضرراً من هجمات بوكو حرام

سقطت وحدة من الجيش الوطني التشادي ، في مهمة تمهيدية في جزيرة بوكا تولوروم بين نجوبوا وكايغا ، بولاية البحيرة ، في كمين نصبته عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية في 22 نوفمبر 2022 ،كان ذلك إثر بيان رسمي أصدره المتحدث. بإسم رئاسة الجمهورية براه محمد.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة ، فقد تم إرسال هذه الوحدة لإقامة ثكنة أمامية للجيش الوطني التشادي في الجزيرة لكن قبل وصولها الموقع السالف الذكر .

وتعرضت هذه الوحدة من الجيش الوكني لهجوم غادر من قبل عناصر جماعة بوكو حرام في ساعة مبكرة من الصباح ، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة عناصرها.

في مواجهة هذا الهجوم الدراماتيكي ، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، برا محمد ، إن الرئيس الانتقالي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يقدم تعازيه لأسر الضحايا ، ويوجه بضرورة تنظيم الرد المناسب.

وتعد جماعة بوكو حرام الإرهابية من اكثر الجماعات الإرهابية وحشية ودموية عرفها الجيش الوطني منذ بداية حربه ضد العصابات المارقة ، فقد عانت منطقة البحيرة من وباء الإرهاب منذ قراب نصف عقد من الزمن .