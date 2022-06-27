هبطت الطائرة التي تقل على متنها 340 حاج مطار المدينة المنورة قبل قليل كأول فوج للحجاج التشادين

حطت رحال الفوج الأول من الحجاج التشادين الأراضي المقدسة قبل قليل وكان فى مقدمة مستقبليهم السفير التشادي بالمملكة العربية السعودية والقنصل العام التشادي وعدد من اعضاء البعثة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة .

هبطت الطائرة التي تقل على متنها 340 حاج وحاجة لبيت الله الحرام مطار المدينة المنورة مقلعة من مطار حسن جاموس الدولى عبر الخطوط الاثيوبية .

كأول فوج من افواج الحجاج التشادين الى الاراضي المقدسة والجدير بالذكر ان معدل الرحلات يومياً رحلتان حتى انتهاء النقل .

حج هذا العام فريد من نوعه بحسب ما ادلى به رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة ، خدمات عالية الجودة بوفيه مفتوح من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً وفى الفترة المسائية من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً .

وهناك خدمات اخري مثل فندق عالى الجودة وخدمات vip بحسب تصريح رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة المستشار عمر ادوما .