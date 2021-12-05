نيجيريا قصف بقذائف الهاون في مناطق سكنية بضواحي مايدوقري

وفقاً لإذاعة فرنسا الدولية



ودوت اربعة انفجارات فجر يوم السبت على أطراف مايدوجوري. وقالت الصحافة إن قذائف الهاون ألحقت أضرارا بمبنى وألحقت إصابات طفيفة. من المحتمل أن تكون هذه القذائف قد أطلقها الجهاديون الذين حاصروا عاصمة ولاية بورنو. وأكدت السلطات عدم استهداف مطار المدينة وأنه آمن.



لقد مرت شهور منذ تعرض مايدوجوري لمثل هذا الهجوم. وفي فبراير / شباط ، قتلت قذائف مورتر عشرة أشخاص ، بينهم تسعة أطفال ، في إحدى ضواحي المدينة الكبيرة في شمال شرق نيجيريا.

هذه الطلقات على المدينة هي جزء من سلسلة سوداء ، منذ مقتل 7 جنود يوم الخميس في ران ، بالقرب من الحدود الكاميرونية ، إثر هجوم الجهاديين على قاعدتهم.

في اليوم السابق ، تم إلقاء القبض على خمسة موظفين من وزارة الأشغال العامة و 15 مدنياً ، أثناء سفرهم على طريق بالقرب من غابة سامبيسا ، معقل جماعة بوكو حرام.

وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي أمر فيه حاكم المنطقة بإغلاق جميع المعسكرات التي تديرها الحكومة في بلدة مايدوجوري ، على أمل عودة آلاف النازحين المحتشدين هناك إلى قراهم ، رغم أن أمنهم غير مضمون