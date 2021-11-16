نقابة التعليم بجامعة آدم بركة تُصر على عزل رئيس الجامعة ومحاسبته

عبر بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء 16نوفمبر2021م ،كشفت نقابة التعليم العالي فرع جامعة آدم بركة في جمعية عمومية مع والي ولاية وداي ومسؤولي أكاديمية الشرق .

وبحسبما جاء في البيان “أن والي ولاية وداي الجنرال أحمد داري بازين ،على استعداد تام سعيا منه لإيجاد حلول ناجحة لمتطلبات النقابة “

“وأشار البيان أيضا “إن أعضاء النقابة وافقوا على استئناف الأنشطة – شريطة تعليق مسبق- لصلاحية رئيس الجامعة .

“ووفقما وجه البيان “إن النقابة تعتبر والي الولاية بصفته مسؤولا عن الولاية ،ونائب رئيس مجلس إدارة جامعة آدم بركة ،فإنه يملك صلاحية تعليق المعني قبل تعيين مسؤول جديد .

ويطالب بيان نقابة الجامعة من والي الولاية التدخل شخصيا لإصدار قرار عزل المعني وبإعلان رسمي للنقابة ،بهدف تسهيل عمليات الاستئناف العاجلة للأنشطة .

ومن جهة أخرى يحث بيان النقابة والي الولاية على ايجاد حلول لمشكلاتهم الضرورية لاسيما دفع متأخرات رولتب المتعاقدين والعلاوات .

ويضيف البيان إصرار النقابة على تنظيم محاسبة إدارية لرئيس الجامعة ،ويفترض ألايتمكن المعني من معاودة مكتبه في حال حصول المحاسبة .

وختم البيان بخشية النقابة من إنشاء مستندات مزورة لترير إدارة رئيس الجامعة .