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نقابة التعليم بجامعة آدم بركة تُصر على عزل رئيس الجامعة ومحاسبته

Al-mardi Charfadine
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عبر بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء 16نوفمبر2021م ،كشفت نقابة التعليم العالي فرع جامعة آدم بركة في جمعية عمومية مع والي ولاية وداي ومسؤولي أكاديمية الشرق .

وبحسبما جاء في البيان “أن والي ولاية وداي الجنرال أحمد داري بازين ،على استعداد تام سعيا منه لإيجاد حلول ناجحة لمتطلبات النقابة “

“وأشار البيان أيضا “إن أعضاء النقابة وافقوا على استئناف الأنشطة – شريطة تعليق مسبق- لصلاحية رئيس الجامعة .

“ووفقما وجه البيان “إن النقابة تعتبر والي الولاية بصفته مسؤولا عن الولاية ،ونائب رئيس مجلس إدارة جامعة آدم بركة ،فإنه يملك صلاحية تعليق المعني قبل تعيين مسؤول جديد .

ويطالب بيان نقابة الجامعة من والي الولاية التدخل شخصيا لإصدار قرار عزل المعني وبإعلان رسمي للنقابة ،بهدف تسهيل عمليات الاستئناف العاجلة للأنشطة .
ومن جهة أخرى يحث بيان النقابة والي الولاية على ايجاد حلول لمشكلاتهم الضرورية لاسيما دفع متأخرات رولتب المتعاقدين والعلاوات .

ويضيف البيان إصرار النقابة على تنظيم محاسبة إدارية لرئيس الجامعة ،ويفترض ألايتمكن المعني من معاودة مكتبه في حال حصول المحاسبة .
وختم البيان بخشية النقابة من إنشاء مستندات مزورة لترير إدارة رئيس الجامعة .

Al-mardi Charfadine
44e promotion de l'ESSTIC (Yaoundé) - webjournaliste : journalisme d'humanité et d’humilité... @Almardi93

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économie

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