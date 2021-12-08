نطلاق الأنشطة الثقافية والرياضية بالمعهد الوطني للعلوم والتقنيات بأبيشي

أطلقت غرفة المناديب بالمعهد الوطني العالي للعلوم والتقنيات بأبيشي(INSTA)ظهر اليوم أعمال الأنشطة الثقافية والرياضية بالمعهد .



وأقيم حفل الافتتاح بالقاعة الكبرى للمعهد ،وبحضور رئيس غرفة المناديب بالمعهد حسن شوقار ،والأمين العام للمعهد الدكتور /محمد أحمد طه ،وجمع من الدكاترة وطلاب مختلف الكليات .

رئيس غرفة المناديب حسن شوقار ،أثناء خطابه عبر عن امتنانه لمختلف لجان غرفة المناديب بالمعهد ،لاسيما المشاركون في الحفل الافتتاحي للأنشطة الثقافية .

موضحا أن الثقافة تمثل العمود الفقري للطلاب ،وتساهم في تطوير المؤسسة والمجتمع .

وأشار رئيس غرفة المناديب إلى أنهم دائبين لتعزيز القيم الثقافية وقبول الآخر عبر تنشيط الأنشطة الثقافية بالمعهد .

موضحا بأن اختلاف الثقافات ثراء حسب رأيه .

داعيا الطلاب إلى الاتحاد لضمان استمرارية الأنشطة ،مضيفا أن الدراسة ليست مجرد سبورة فقط لأخذ المعلومات .

معلنا افتتاح المجلة الثقافية والرياضية بالمعهد .

الأمين العام للمعهد الدكتور /محمد أحمد طه ،شكر الحضور موضحا مهام المعهد الوطني للعلوم والتقنيات بأبيشي هو التدريب المستمر على البحث العلمي والتكنولوجي ،بجانب نشر الثقافة العلمية .

وأضاف بأن الأنشطة الثقافية تسمح للطلاب بخلق مزيد من الأخلاق في مختلف البيئات .

وأشار الأمين العام إلى أن التعرف على مفاهيم كيفية العيش بسلام وتطبيقه على الحياة العامة مطلبا من مطالب الأمة التشادية .

ومن باب التنبيه “حادث الأمين العام” الطلاب على احترام دكاترتهم والالتزام في تكريس الجهود لأخذ التعليم .

مؤكدا في الوقت نفسه وجود انضباط في داخل الطلاب .

وشجع الأمين العام مبادرة الطلاب الثقافية وقال أنها جاءت في وقت مناسب .

معلنا في ختام حديثه افتتاح الأنشطة الثقافية والرياضية بالمعهد الوطني للتقنيات بأبيشي .

إبراهيم حسن مهاجر