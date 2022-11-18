مونديال قطر2022 : قطر تقدم جميع التسهيلات الإعلامية للصحفين خلال تغطية فعاليات كأس العالم

دولة قطر تقدم جميع التسهيلات الإعلامية للصحفين عبر تقديمها جميع الخدمات الإعلامية لهم من أجل تغطية فعاليات المونديال ، كما أطلقت منصة بوابة قطر الإعلامية لتقديم كافة الخدمات للإعلامين ، وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي “سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.



كما أعلنت أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تدشين بوابة قطر الإعلامية، وهي منصة رقمية جديدة تتيح للإعلاميين وممثلي جهات البث الاستفادة من مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية التي توفرها الدولة المستضيفة، خلال تغطية أحداث كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر المقبل.



ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد محتوىً حصرياً من الدولة المستضيفة للبطولة، كما يسهّل للإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات؛ من بينها طلبات إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وحجز الاستوديوهات، وتقديم طلبات جولات الإعلاميين .



أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية أنها ستبث 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد. وتشارك أربع دول عربية بالمونديال وهي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

