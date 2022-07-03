منسقية مهرجان التنوع الثقافى للحوار والتنمية تعقد نقطة صحفية بهدف تنظيم المهرجان الأفريقي للتنوع الثقافى بمشاركة العديد من ممثلي الدول الأفريقية

عقد صباح اليوم منسق منسقية مهرجان التنوع الثقافى للحوار والتنمية السيد صبري بشارة عبدالكريم نقطة صحفية بمقر المنسقية بشأن الترتيباب لمهرجان التنوع الثقافى الأفريقي للسلام والتعايش السلمى والذي ستنطلق فعالياته فى قادم الأيام حسب ما افاد به منسق المنسقية .

يهدف هذا المهرجان الى تعزيز وتنمية الثقافة والسلام بين الشعوب الافريقية من اجل التعاون والشراكة مع المنظمات والكيانات الثقافية ذات الصلة بدول القارة السمراء للمساهمة فى بناء صورة نمطية متماسكة يغمرها السلام والإنصهار الشعبى من خلال نشر ثقافة السلام والعيش المشترك .هذه التظاهرة الثقافية التي ستقام فى قادم الأيام تتخللها عدة انشطة ثقافية وتراثية تجسد اللحمة الافريقية والتناغم الشعبي .

مهرجان التنوع الثقافى الأفريقي للسلام والتعايش السلمى تصحبه عدة انشطة وفعاليات تتمثل فى

-معرض الأدوات التراثية

-معرض العطور التقليدية

-معرض الأزياء الإفريقية

-القصص والروايات القديمة والحديثة

-الرقصات التقليدية

-المسرحيات والفنون

-مصارعة إفريقية

منسقية مهرجان التنوع الثقافى للحوار والتنمية هى بادرة ابتدرها مجموعة من جمعيات المجتمع المدنى والمنظمات ذات الشأن الثقافى مطلع هذا العام واول مهرجان لها هو مهرجان اللغات المحلية الذي عرض مطلع العام الحالى بقصر الخامس عشر من يناير تحت اشراف المنسقية .

تدعو المنسقية على لسان منسقها السيد صبري بشارة الى تضافر مزيداً من الجهود للمساهمة فى نشر ثقافة السلام كما دعى الجميع وعلى رئسهم رئيس المجلس العسكري الإنتقالى للقوف معهم من اجل انجاح هذا الحدث الثقافى الهام حسب ما ادلى به السيد صبري بشارة .

وستشارك فى هذا المهرجان وفود من سبع دول وهى جمهورية الكنغو الديمقراطية ، ودولة جنوب إفريقيا، وجمهورية التوقو ، وغانا واثيوبيا ، ودولة جنوب السودان .