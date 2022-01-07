ممثلي الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين بأبشي يقدم بيانا صحفيا متظلما للـ(CNOU)

قدم الاتحاد الوطني للطلاب بولاية وداي مساء اليوم بيانا صحفيا بغرفة المناديب بجامعة آدم بركة بأبشي مقدما شكاواه للمركز الوطني للخدمات الجامعية يوضح فيه مطالبه .

وجاء في البيان متقدما فيه إلى حضرة المركز المذكور باعتبار الاتحاد الفرعي للطلاب التشاديين(UNET) ممثلي طلاب جامعة آدم بركة بأبشي والمعهد الوطني العالي للعلوم والتقنية مقدما طلبه إلى المركز الوطني للخدمات الجامعية المعروف اختصارا بـ(CNOU) .

ويشير البيان إلى أن المركز الوطني للخدمات الجامعية (CNOU)في ولاية وداي موجود بالإسم فقط ليس له أثرا واقعيا بِحدِّ تعبيرهم.

ويوضح البيان أن وسائل النقل غير كافية على الإطلاق .

ويطالب البيان بمضاعفة وسائل النقل المتمثلة في “الحافلات الطلابية”بما لايقل عن 8حافلة جديد مهيئة تخفيفا للأزمة .

وعلى مستوى المطعم الجامعي كشف البيان موضحا إن وجبات الطعام المقدمة للطلاب -لاتتوافق مع معايير العقد الموقع بين الدولة ومقدمي الخدمات – وأشار البيان إلى توقف خدمات مطعم الجامعة وانعدام توفير الأواني وقلة النظافة والصرف الصحي فيه .

ونوه البيان إلى انعدام مركز صحي جامعي ونقص في المعدات اللازمة للأنشطة الثقافية والرياضية إذ أنها تسهم في ثقافة السلام والحوار داخل المؤسسات بحد ماجاء في البيان .

ويطالب بيان غرفتي المناديب “بجامعة آدم بركة والمعهد الوطني للعلوم والتقنيات بأبشي” مسؤولي المركز المذكور أعلاه على أخذ مطالبهم المذكورة عين الإعتبار .

ويمهل البيان المركز الوطني للخدمات الجامعية مدة أقصاها أُسبوعا واحدا بسبب توقف الحافلات المفاجئ والمتكرر رغم كثرت الطلاب بحد وصف البيان .

حرر بأبشي بتاريخ 06من يناير/2022م .

بختم وتوقيع كل من رئيس طلاب المعهد الوطني العالي للعلوم والتقنية بأبشي/حسن عبدالله نيقي شوقار

ورئيس طلاب جامعة آدم بركة بأبشس/أبكر علي إلياس