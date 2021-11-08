مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف ينظم مؤتمر نقاش بعنوان”الوقاية من التطرف العنيف بشكل أفضل”

نظم مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف مؤتمر نقاش حول مؤشرات الإرهاب والحل السلمي للنزاعات (الطوائفية والدينية)واعتماد الوسائل والأدوات لمنعها .كان ذلك صباح اليوم الإثنين الثامن من نوفمبر ،بقاعة كلية العلوم الصحية بجامعة آدم بركة ،وبحضور مستشار والي ولاية وداي في الإقتصاد/موسى بن خليفة ممثلا للوالي ،والعمدة النائب الثالث لبلديية أبيشي داوودد دنقس تقيلو ،وسلطان دار وداي ،وجمع من الحضور .

إبراهيم موسى ممثل رئيس مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف أثناء خطابه أوضح بأن المؤتمر النقاشي جاءت تزامنا مع حاجة الشباب والبلاد لحلحلة أزمة التطرف وحل النزاعات الإثنية بشكل منطقي سيما في ولاية وداي التي تشهد تجدد الصراعات بين المزارعين والرعاة بين الفينة والأخرى .

منوها بأن المؤتمر النقاشي يسمح للمشاركين بتبادل الخبرات للخروج بنتائج مثمرة تسهمم في حلحلة مشكلات التطرف ،بجانب تقديم مقترحات مكافحة للتطرف ومناشدة إلى تعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر .

مستشار الوالي أثناء خطابه عبر عن سروره وعرفانه للجمعية على ماتقوم به المنظمة في منع التطرف بهدف تعزيز العيش بسلام في الوقت الذي تمر فيه البلاد فترة استثنائية في تاريخها السياسي والإجتماعي .

وأوضح المستشار إلى أن البلاد بحاجة أفكار الشباب الساعي لوحدة الوطن والأمن والعدالة لبناء تشاد جديدة ،في الوقت الذي تمر به البلاد من أزمة تصدي الإرهاب .

وأشار المستشار إلى أن الخيار العسكري لا يمكن أن يوفر حلاً شاملاً في مكافحة التطرف العنيف ،ويدعو المستتشار جميع الجهات الفاعلة في التنمية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإسهام في زيادة الوعي وتنفيذ البرامج التنموية .

معلنا في ختام حديثه عن افتتاح أعمال مؤتمر النقاش .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر