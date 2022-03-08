مدينة أبشي تتأهب لاستقبال زائرها رئيس المجلس العسكري الانتقالي

تتأهب مدينة أبشي حاضرة ولاية وداي خلال هذه الأيام لاستقبال زائرها رئيس المجلس العسكر الانتقالي/الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ،القادم إليها مع وفد رفيع المستوى خلال زيارة مرتقبة تكون يوم غد الأربعاء .

حيث نُظفت أغلبية الأمكنة والشوارع من قبل البلدية وبعض جمعيات المجتمع المدني .

وزُيِّنت أغلبية الطرق بالعلم الوطني ،ومختلف اللوحات المعبرة عن فرح سكان المدينة بقدوم رئيس المجلس العسكري إليها .

كل الاستعدادات اكتملت ،وشهدت المدينة خلال الساعات الأخيرة من هذا اليوم الثلاثاء الـ8 من مارس اكتظاظا سكانيا من قبل الضيوف القادمين إليها من كل حدبٍ وصوب ،حيث قدِمَ إليها أهالي الريف بخيولهم المتزينة لاستقبال قائدهم الفريق محمد إدريس ديبي إتنو .

وتعتبر زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى ولاية وداي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة بعد وفاة والده مشير تشاد .

ويتوقع مجيء رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى ولاية وداي أن يتم فيها “تفقد أعمال الإدارات المحلية ،بجانب إعطاء توجيهات لتجنب الاصطدام مع المدنيين ،واللقاء مع لجنة ضحايا أحداث لجنة 24-25من يناير ،وتوجيه رسائل السلام من جهة أخرى وقبول الآخر “بعد أن شهدت المدينة المذكورة سالفا أوضاعاً مأساوية تمثلت في ارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان من قبل الوالي المعزول .

وتعتبر مدينة أبشي حاضرة ولاية وداي من المدن الكبرى للبلاد بعد العاصمة التشادية أنجمينا ،وفيها درس عدد من كوادر البلاد ،من بينهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي /الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ،بأحد ثانوياتها المشهورة .