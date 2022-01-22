مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية يسلم رسميا حافلات نقل الطلاب بولايات شرقي تشاد

سلم مساء اليوم مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية بتشاد سعادة الدكتور/علي وايدو ،عدد من الحافلات لطلاب مختلف مؤسسات التعليم العالي بولاية وداي .

وتجيء عملية التسليم بعد مطالبة الطلاب للمركز الوطني للخدمات الجامعية بتشاد على ضرورة مضاعفة الحافلات نتيجة كثافة عدد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي وقلة حافلات النقل .

وتستهدف عملية تسليم الحافلات عدد من ولايات شرقي تشاد منها “ولايتي وداي ،ووادي فيرا”

وجرت عملية التسليم بمباني الولاية ،وبحضور والي ولاية وداي ،ومسؤولي الخدمات الجامعية بالولاية ،بجانب عدد من دكاترة مختلف الجامعات ،وممثلي الإتحاد الوطني للطلاب التشاديين الولائي ،وأعضاء غرفتي المناديب بجامعة آدم بركة والمعهد الوطني للعلوم والتقنيات بأبشي .

أثناء خطابه شكر والي ولاية وداي وإدارات مختلف مؤسسات التعليم العالي والطلاب على تخطيهم الصعاب .



ودعا مدير الخدمات الجامعية بالبلاد الطلاب إلى ضرورة الحفاظ بالحافلات .

بدوره والي ولاية وداي الجنرال/أحمد داري بازين أثناء خطابه عدد المشكلات التي واجهها طلاب ولايته منها قلة الحافلات التي تقلهم من مختلف أماكنهم .

وأشار الوالي إلى أن تسليم الحافلات جاء في وقت مناسب جدا بحد قوله .

وأكد الوالي بأن الحافلات تسهم في حلحلة مشكلات نقل الطلاب بمختلف مؤسساتهم بالولاية .

هذا وختم الحفل بتسليم المفاتيح للجهات المخولة إيذانا ببدء نقل الطلاب بمختلف مؤسسات التعليم العالي بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .