محمد أحمد لزينا يسلم حقيبة الشباب والرياضة رسمياً للوزير الجديد بتالي جيو الذي تم إسناد مهمة الشباب والرياضة الي وزارته

لزينا يغادر الحكومة بعد قضاء شهر وست أيام على رأس وزارة الشباب ، ليحل محله السيد بتالي جو الذي دمجت وزارة الشباب في وزارته وبهذا أصبح السيد بتالي جو وزير الشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال بدأ حفل تسليم المهام يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بمقر وزارة الشباب .

محمد أحمد لزينا، وزير الشباب وريادة الأعمال الذي سلم حقيبة الشباب والرياضة قال انه لا يوجد تقييم بعد 40 يومًا على رأس هذه الوزارة. أتمنى لأخي وصديقي للوزير القادم كل النجاح. أنا واثق جداً من أنه قادر على تنفيذ هذه المهمة بشكل جيد ، وهي تلبية تطلعات الشباب ككل وخاصة الرياضة التشادية “، كما عبر اللزينا عن عميق شركه وامتنانه للوزير الجديد من أجل أداء مهامه في اكمل وجه .

وفي مستهل خطابه السيد بتالي جيو ، وزير الشباب والرياضة والترفيه والقيادة الريادية ، عند توليه منصبه ، قال إن قطاع الرياضة وقطاع الشباب هما قسمان يجب أن يستحقان الكثير من العمل والصبر. “أمامنا تحديات. هذه التحديات هي تحديات كل التشاديين. يجب أن نتعاون ونعمل في تآزر لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرنا “يدعو باتالي جيو الجميع الي العمل معاً من اجل انجاز هذه الفترة التي يقضونها علي رأس الوزارة .

بعيد تسليم مهام الوزيرين يأت الدور الي تنصيب أمينة الدولة للشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال فاطمة بوكار كوسي التي جاءت كأمينة للدولة في هذا الدمج الوزاري .