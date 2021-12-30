متحف مدينة “سار” الإقليمي تعتريه العديد من الصعوبات

يعد متحف مدينة” سار “الإقليمي من المكتسبات التاريخية التي تذخر بها المدينة علي مر التاريخ .

تم تأسيس المتحف في اوائل عام 1960 لكنه لم يشهد النور الا بعد عام 1968 هناك اسباب جعلت هذا الصرح التاريخي الكبير طي النسيان وهو التعتيم الإعلامي ، لم يتعرف الناس عن ما له من كنوز معلوماتية كبيرة يذخر بها هذا المتحف الإقليمي ،

ساعد ” كرونييه إميل ” الباحث الفرنسي ، الذي مر عبر تشاد ، بشكل ملحوظ على ملء حجراته. التي نشاهدها الان.

أمين هذا المتحف “ساردومانغي يامجيتا ” قال أنه بسبب الظروف ، تمكن هذا المتحف من تحقيق مكاسب. “عندما وصلت ، وجدت أشياء كانت في غرفة معيشة لنائب حاكم ريفي سابق. تخلى عن هذا المبنى بسبب الخراب. اشتكيت وتمكنت من الحصول على قرض بمبلغ 2 أو 3 ملايين مما سمح لي بإعادة تأهيل المكان “.

في إحدى غرف هذا المتحف الصغير ، توجد عملات معدنية غير سوقية. تم استخدامها ، على سبيل المثال ، لمنح الفتيات. كل مجموعة عرقية لها طريقتها الخاصة في صنع عملتها. هناك عملة ساره كابا. عملة الفاية ، إحدى مجموعات سارا كابا الفرعية. هناك أيضًا عملة دولية تستخدم أكثر بكثير في شمال تشاد ، “كما يوضح المسؤول ،

داخل غرفة أخرى ، توجد مجموعة من الفاتح رباح الذي قُتل عام 1900 على يد المستوطنين الفرنسيين. هناك أيضًا قائمة بحكام كانم من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر. يتم وضع كالاباش ، والبالافون ، والكواري التي يعود تاريخها إلى الفترة الاستعمارية في الظلام. “ليس لدينا كهرباء” ، هذا ما قاله سارادومكي بحسرة.

“لقد مرت اثنا عشر عامًا منذ أن تفاوضنا بشأن تجديد هذا المبنى ، بإيجاز من قبل الاتحاد الأوروبي ، ولم نحصل على قرض صغير. حتى الإكسسوار المادي والأثاث لم نستلم شيئاً. قال أمين المعرض ، “لقد مرت اثنا عشر عامًا منذ أن استفدنا من مجموعة أوراق من وزارة الثقافة”. يطلب من السلطات التفكير في هذا المتحف المليء بالتراث الثقافي المهم للبلاد.

وتعد هذه الأثار التاريخية من اهم مقومات السياحة الوطنية