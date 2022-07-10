ماهو الوجه الجديد فى الحكومة الإنتقالية الثالثة السيدة عواطف تجانى كايبرو

السيد عواطف التجانى كايبرو المحاضرة السابقة فى جامعة الملك فيصل والمراسلة السابقة لراديو دبنقا هي من الوجوه الجديدة فى حكومة التاسع من يوليو تموز عام 2022 م والتي شعلت منصب أمين الدولة فى الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتعاون الدولى والتشادين بالخارج .

من هي السيدة عواطف التجاني أحمد كيبرو ، أمينة الدولة الجديدة للشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج؟

نقدم لكم سيرة مقتضبة حافلة بالبحث والدراسة والعلوم للسيدة امينة الدولة الجديدة :-

هي الدكتورة الطبيبة عواطف التجاني أحمد كيبرو اصبحت عضواً جديداً فى الحكومة الانتقالية الثالثة. تم تعيينها في 9 يوليو بموجب مرسوم رئاسي يقضي بتعديل وزاري لتحل محل امين الدولة السابق للشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج عمر ابن داود الذي اصبح وزيراً للإنتاج الزراعى .

هي الصحفية والمراسلة السابقة لإذاعة راديو دبنقا عام 2009م كما عملت محاضرة فى معهد توماي عام2011 وحتى عام 2016م وايضاً طالبة الدكتوراه في جامعة Wageningen ، هولندا ، عواطف التجاني أحمد كوبورو كما عملت محاضرة بجامعة الملك فيصل بتشاد بعد ذلك بعامين عملت فى مختبر عيادة ، ثم أخصائية ميكروبيولوجي ، كما عملت ادارية في مستشفى الأم والطفل ، في انجمينا ، تشاد.

درست الصحفية السابقة علم المناعة في جامعة واغينينغن بهولندا. حاصلة على درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية الطبية ، جامعة Wageningen ، هولندا في عام 2007 ، ثم درجة الماجستير في علم الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة أم درمان الإسلامية ، السودان في 2003.

تتحدث أمينة الدولة الجديدة فى الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديون بالخارج عدة لغات: العربية والإنجليزية والهولندية والفرنسية. السيدة عواطف التجاني أحمد كيبرو تهوى السفر والقراءة والخياطة والرياضة والبستنة .