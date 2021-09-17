لدية أبشة تفتتح دوَّاراً بعد تشييده بتكلفة تصل لأكثر من17مليون فرنك سيفا

افتتح عمدة بلدية أبيشي صباح اليوم السابع عشر من سبتمبر “صينية الثانوية الوطنية الفرنسية العربية “كان ذلك بحضور عمدة البلدية محمد صالح أحمد آدم مترئسا للحفل ،بجانب حضور والي الولاية احمد داري بازين ووزير المياه الحضرية والريفية عليو عبدالله إبراهيم ،وجمع من المسؤولين الإداريين والتقليديين وأبناء المنطقة القادمين من العاصمة أنجمينا .

جرى الحفل بالساحة الشرقية للثانوية الوطنية الفرنسية العربية .

ويأتي إفتتاح “طريق ودوار الثانوية الوطنية الفرنسية العربية” ضمن مخطط تعمير وتطوير المحاور المرورية بالمدينة ،وبمبادرة من عمال البلدية .

عمدة البلدية خلال خطابه الإفتتاحي شكر عمال البلدية ورجال الأمن الذين وقفوا مع المهندس لبناء الدوار .

ويوضح العمدة “محمد صالح” أسباب كتابة الآيات القرآنية بهدف حفظ المدينة وجعلها آمنة مطمئنة .

وأشار العمدة إلى القيمة الإجمالية لرصف الطريق والدوار وصلت لأكثر من “17مليون فرنك سيفا”

ونوّه العمدة إلى أهمية الطريق والصينية في تسهيل حركة المرور وتأمين المارة ،بجانب تجميل المدينة .

ولفت العمدة شمولية مشاريع للبلدية بمدينة أبيشب تنفذها بلديته بآلية تسهم في العمران فيما بعد ،مؤكدا على دور إحداث تنمية قطاع الطرق تلبية لحاجات تنظيم المارة وتأمينهم وإزالة التعديات التي تعيق المرور .

وأزيح ستار الحفل بقص شريط الدوار من قبل وزير المياه الحضرية والريفية عليو عبدالله إبراهيم .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر