لدى خطاب رئيس البرلمان الانتقالي:جئنا لتقديم واجب العزاء ورسالة لجميع السكان

رئيس البرلمان الانتقالي د.هارون كبادي جاك ،أثناء خطابه بُعيد وصوله إلى مقر والي ولاية وداي صباح اليوم السبت 26من يناير .

عبر عن عمق شكره للوالي وسكان المدينة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ،وأوضح في خطابه إنه جاء برفقة وفده إلى مدينة أبشة لأداء واجب العزاء لأسر ضحايا أحداث مدينة أبشة التي وقعت يومي 24-25من يناير المنصرم ،وذلك بإسم البرلمان الانتقالي .

وإن البرلمان الوطني الانتقالي يعبر تضامنه مع سكان مدينة أبشي ويقف بجانب أسر الضحايا الذين فقدوا أبناءهم .

ونوه رئيس البرلمان في خطابه إلى أن تحركهم نحو ولاية وداي كان بمبادرة كريمة من رئيس المجلس الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو .

وأشار رئيس البرلمان الانتقالي إن الوفد يضم مستشاري وأعضاء رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ،بجانب رؤساء أحزاب سياسية ورجال مؤسسات .

وإن الوفد يسعى للجلوس مع أسر الضحايا ،ويقدم رسالة لسكان ولاية وداي عامة تتعلق بآليات احلال السلام .