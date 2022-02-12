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لجنة متابعة أزمة دار وداي24-25يناير تقدم بيانا صحفيا

Tchadinfos
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عبر بيان صحفي صادر اليوم السبت12من يناير2022م ،من لجنة متابعة أزمة دار وداي24-25يناير بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .
أعربت اللجنة عن قلقِها الشديد إزاءَ عدم تلبيةِ شيءِ من مطالبها المقدمةِ للسلطاتِ العليا بالبلادِ حتى الآنَ ،والتي من بينها إقالةِ “الوالي أحمد داري بازين” الذي أعطى الأوامرَ للجيشِ لقتلِ المحتجينَ سِلمياً وفقما جاء في البيان .

وتخطرُ اللجنةُ عبر بيانها الرأيَ الوطنيَ والدوليَ بأن الوالي “أحمد داري بازين” الذي سفكَ دماءَ عددٍ من أبناءِ دار وداي عمداً ،ظلَّ يزاولُ أنشطتَهُ الإداريةَ بكلِ أريحيةٍ ويصدرُ تعليماتٍ مُدَّعِيًا الطيبةَ والبراءةَ ،في حينِ لم يندملِ الجراحُ بعد .
“وأوضح البيان” إلى أن لجنةُ متابعةِ أحداثِ أزمةِ دار وداي 24-25يناير تسعى بكلِ ما أوتيتْ من قوةٍ لتهدئةِ الوضعِ الإجتماعيِ بالمدينةِ واحترام نظمِ وقوانينِ الدولةِ .

“ونوه البيان” إلى أن مزاولةَ نشاطِ الوالي بالولايةِ لن يزيدَ إلا من حدةِ التوترِ وتصعيدِ الجرحِ، فعلى الحكومةِ أخذِ موضوعِ إقالةِ الوالي ومحاكمتهِ بعينِ الاعتبارِ كي لا ينفلتَ الوضعُ عن السيطرةِ .

ونبه “بيان لجنةُ متابعةِ أحداثِ أزمةِ دار وداي 24-25يناير”بأنه بعيدا كلُ البعدُ عن السياسةِ والقبلية والعنصرية ،ويسعى لمساعدةِ الحكومةِ من أجلِ استقرارِ البلادِ والنهوضِ بها إلى برِ الأمانِ .

ويطالب “بيان اللجنة” الحكومةَ التشاديةَ بمتابعةِ ملفاتِ القتلى والجرحى الذين تضرروا بأي شكلٍ من الأشكالِ ،حيث لا تزالُ حالاتُ البعضِ من الجرحى تسوءُ يوماً بعد يومٍ .
“وأشار البيان” إلى فقدَان بعضُ الجرحى أجزاءً من أعضاءهمِ جراءَ سوءِ العلاجِ بمدينةِ أبشي .
ويدعو “بيان اللجنة” الحكومةَ لاتخاذِ ما يلزمُ حتى يتم تنفيذ المطالبِ الشرعيةِ له في أسرعِ وقتٍ ممكنٍ .
بختم وتوقيع إعلام لجنة متابعة أزمة دار وداي 24-25يناير .

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