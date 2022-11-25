لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تدعو تشاد الي التعاون مع بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن أحداث 20اكتوبر

أعلنت السفارة البعثة الدائمة لتشاد في سويسرا عبر بيان صحفي عن نشر لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الملاحظات الختامية بشأن سجل البلاد الحقوقي في وقتٍ تشهد فيه البلاد أزمة انتقال سياسي وأحداث دموية منقطعة النظير.

وفي ذات السياق أعربت البعثة الدائمة لتشاد في جنيف عن ارتياحها نحو تقدم تشاد في مجال إحترام الحريات الأساسية ، كما رحبت اللجنة “بارتياح” بتقديم تقرير تشاد في دورتها الخامسة والسبعين في جنيف.

ومع ذلك ، أعربت اللجنة عن مخاوفها ، بما في ذلك “الاستخدام المفرط” للقوة خلال الاحتجاجات التي جرت في 2021 و 2022. وكان آخرها ، الذي عقد في 20 أكتوبر ، ضد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين ، بعد تنصيب الرئيس الإنتقالي لفترة إنتقالية مدتها عامين، بقرار إجماعي تمخض عن مخرجات الحوار الوطني الأمر الذي جعل باقي القوة السياسية تناؤ هذا التنصيب بإعتبارهم لهذا التنصيب خرقاً صريحاً للقانون بحسب تعبير قادة حراك 20 اكتوبر .

وفقًا للحكومة ، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وأصيب أكثر من 300. هذه البيان الرسمي الذي صدر عن الحكومة نفته المعارضة بقوة وقالت ان تمتلك العدد الحقيقي للقتى وهو أكثر من 100 حالة وفاة.

اقرأ أيضا: الرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسف لإستخدام السلطات العنف المفرط ضد المحتجين وتقول في بيان لها أنها تدين القمع واستخدام القوة ضد المحتجين .

تدعو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تشاد إلى إظهار “تعاونها الكامل” مع بعثة تقصي الحقائق الدولية المكلفة بتسليط الضوء على ملابسات احتجاجات 20 أكتوبر / تشرين الأول. ” وتقول أنها ستعمل ما بوسعها لتقييم العمل المشترك .