لاعبو هولندا يحتفلون بهدف زميلهم جابكو في شباك السنغال

بعد تسجيلهم هدف في شباك السنغال لاعبو هولندا يحتفلون بهدف زميلهم جابكو ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخبان تبادل الهجمات فيما بينهما، دون أي خطورة على مرميى نوربيرت أو ميندي.

وفي الدقيقة 60، أجرى فان غال أول تغيير للمنتخب الهولندي، حيث دخل ممفيس ديباي بدلاً من فينسنت يانسن.

وتصدى نوربيرت، حارس المنتخب الهولندي، لتسديدة بولاي ديا مهاجم المنتخب السنغالي في الدقيقة 65، ليبعد خطراً كبيراً على مرمى فريقه.

واختار إليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، إقحام بامبا ديانج مهاجم مارسيليا الفرنسي بدلاً من بولاي ديا في الدقيقة 68، في محاولة لضخ دماء جديدة في الهجوم.

وأنفذ نوربيرت مرمى هولندا مجدداً في الدقيقة 72، بعدما تصدى لتسديدة قوية من إدريسا جانا جاي لاعب وسط المنتخب السنغالي.

ونجح المنتخب الهولندي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 83 عن طريق كودي جاكبو، الذي ارتقى لكرة عرضية من فرينكي دي يونج، داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في الشباك قبل وصول ميندي إليها.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل دافي كلاسين الهدف الثاني للمنتخب الهولندي، حيث تابع تسديدة من ممفيس ديباي ارتدت بغرابة من ميندي ليضعها كلاسين في الشباك مباشرة.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز هولندا 2 – صفر.

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المصدر : الشرق الأوسط + رويتز