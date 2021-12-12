قوات بوركينا فساو والنيجر تشن عمليات مشتركة ضد المجموعات الارهابية وقتلت منهم المئات

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية عن مقتل المئات من الجماعات الإرهابية وحرق حوالي اكثر من 250 دراجة نارية تابعة للجماعات الإرهابية جراء عمليات عسكرية شنتها كلا من قوات النيجر وبوركينا فاسو في الفترة ما بين 25 من نوفمبر الي 9 من ديسمبر علي حدودها المشتركة هذه العملية المسماة “TAANLI” (تحالف ، تماسك ، باللغة الوطنية البوركينية) ، خطط لها جيشان البلدين في كايا ، بوركينا فاسو ، بتنسيق مركز قيادة عملياتية مشترك مقره في المعسكر العسكري في Djadja de Tillabéri ، في النيجر ، “لقد كان نجاحًا كبيرًا” ، رحب وزير الدفاع الوطني النيجيري خلال تقديم النتائج في معسكر دجاجا العسكري بصحبة نظيره من بوركينا فاسو ، الجنرال إيمي بارتيلي سيمبوري.

يُظهر التقييم المؤقت على وجه الخصوص قاعدتين إرهابيتين تم تفكيكهما. “في قاعدة إرهابية واحدة دمرنا أكثر من 250 دراجة نارية ؛ وقال الكاسوم إن أكثر من 80 إرهابيا قتلوا ولدينا صور الجثث “، مضيفا أنه إجمالا” تم تحييد مئات الإرهابيين “خلال هذه العملية المشتركة.

هذا الجزء الذي ينتمي إلى المنطقة المعروفة باسم “الحدود الثلاثة” (النيجر – مالي – بوركينا فاسو) ، أصبح في السنوات الأخيرة مسرحًا لعمليات الجماعات الإرهابية التي تنفذ اعتداءات مميتة على جانبي هذه الحدود الثلاثة. القوات المسلحة وحتى السكان المدنيين