قوات الدرك الوطني يجب ان تكون أكثر مهنية وحرفية من أجل التماشي مع تحديات الساعة اللواء عصمت إسحاق الشيخ مديرعام الدرك الوطني

بعد تعينه بمرسوم رئاسي يحمل الرقم 0036 رج / روإ/ بتاريخ العاشر من نوفمبر 2022م علي رأس الإدارة العامة للدرك الوطني ، اللواء عصمت إسحاق الشيخ مدير المخابرات الأسبق الذي عمل علي رأس مؤسسة لإستخبارات مايقارب عام كامل استلم مهامه رسمياً ، على رأس الإدارة العامة للدرك الوطني 12 نوفمبر 2022م بمقر الإدارة العامة للدرك الوطني .

اللواء عصمت اسحاق قال إنه سيعمل مابوسعه لمحاربة السلوك الغير حسن داخل مؤسسته لاسيما الفساد الإداري وغيره من السلوك الذي يعيق تقدم مؤسسته وقال إنه سيشن حرباً بلا هوادة علي المجرمين .

وخلال خطابه في حفل تسليم المهام الذي يعتبر التخويل الرسمي لمهمته الذي القيت علي عاتقه قائلاً “أيها الضباط وضباط الصف والدرك ، سأطلب منكم من الآن فصاعدًا أن تقوموا بمهماتكم بجد وإخلاص وعزم كما فعلتم مع سلفي المدير السابق للدرك الوطني .

هذا الخطاب الذي يعتبر خطاباً تعريفيا لما بنوي القيام به في إدارته كمديراً عاماً لقوات الدرك الوطني ، اللواء عصمت إسحاق آشيخ عند تولى منصبه يوم السبت 12 نوفمبر 2022م كمديراً عاماً لهذه المؤسسة حيا جهود العاملين وحثهم علي تضافر الجهود من اجل العمل .

ووفقًا لمدير عام الدرك الجديد ، يجب أن تكون الكفاءة والاستقامة هي عقيدة أي درك. وأمر عصمت إسحاق الشيخ قائلاً: “يجب التوقف فورًا عن سوء أداء العمل ، والعصيان ، والفساد ، والأخطاء والانتهاكات الجسيمة ، وإهدار السلع والمواد الخدمية ، وغير ذلك من أشكال الإهمال”.

وفي ما يتعلق بما وصفهم الذين يمضون في فعل السلوك الغير قانوني قال اللواء عصمت إسحاق الشيخ ينوي إعلان الحرب عليهم لاستعادة صورة هذه الهيئة المسؤولة عن ضمان الهدوء العام. يجب على الدرك أن يحارب الممارسات الفاسدة داخله من أجل إضفاء الشرعية على عمله السيادي. وسأحرص شخصيا على وضع حد لهذه الممارسات غير الصحية وأن الجناة سيعاقبون بشدة “.

وفي ما يتعلق بالشركاء الفنيين والماليين يبدي المدير العام الجديد لقوات الدرك رغبته في تعزيز التعاون المشترك من اجل العمل علي تحقيق تطلعات الحكومة نحو بسط الأمن والعمل علي تحقيق العمل المشترك خصوصاً في هذالمجال الحيوي حسب تعبيره “يجب أن تستمر الشراكة مع شركائنا لأننا بحاجة إلى جعل قوات الدرك الوطني أكثر احترافية ومتناغمة مع قضايا وتحديات اليوم “.