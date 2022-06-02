قفزة غير متوقعة في أسعار البنزين مع إحلال صفوف الإنتظار “بمحطة أتلا” بأبشي

قفزة أسعار البنزين بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي منذ صباح اليوم الخميس الثاني من يونيو لسعر غير متوقع .

وشهدت محلات بيع البنزين غير المرخصة انعدام البنزين بشكل كامل ،ولم يقف انعدام البنزين عند المحلات التجارية غير المرخصة فحسب ،بل حتى محطات الوقود انعدم فيها البنزين بشكل شبه كامل .

وخلال تجوالنا بمختلف الأحياء فإن بعض المحلات التجارية للبنزين غير المرخصة وصل سعر اللتر فيها لأكثر من 1000فرنك سيفا ،فيما وصل سعر عبوة الجيلون “البوتاي”مساء هذا اليوم لـ1650فرنك سيفا مايعرف محليا بـ330ريالا .

ومن بين محطات البنزين التي لها مخزون قليل وتتعامل مع الزبائن الآن “محطة أتلا” للوقود التي تتواجد بالقرب من ميدان الثانوية الفرنسية العربية ،وسعر لتر البنزين فيها كسابق عادته 650فرنك سيفا ،مايعرف بالسعر المحلي 130ريالا .

وشهدت المحطة المذكورة اكتظاظ المستهلكين الذين يصطفون لانتظار حظهم من مخزون البنزين .

ويعاني أصحاب المراكب الخاصة والعامة خلال هذه الأيام معضلة كبيرة في التنقل من مكان لآخر ،كما شهدت المدينة انخفاض تنقل وسائل المواصلات بسبب ارتفاع البنزين وإغلاق أغلب المحطات أبوابها بسبب الانعدام .

فيما التطورات الأخرى التي شهدتها المدينة تمثلت في ارتفاع أسعار المواصلات العامة “الركشات والكلندو”حيث رفع سائقو المواصلات العامة سعر التجوال حسب البعد المكاني .

ومن المتوقع إرتفاع سعر البنزين مالم تتخذ الحكومة إجراءات توفيره للمستهلك الذي يعاني من انعدامه ،كما نتوقع خلال الساعات القلائل المقبلة تجوال المواطنين سيرا بالأقدام بسبب ماذكرنا .