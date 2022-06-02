vendredi 3 juin 2022
AccueilPolitique

قفزة غير متوقعة في أسعار البنزين مع إحلال صفوف الإنتظار “بمحطة أتلا” بأبشي

Tchadinfos
édité le:

قفزة أسعار البنزين بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي منذ صباح اليوم الخميس الثاني من يونيو لسعر غير متوقع .

وشهدت محلات بيع البنزين غير المرخصة انعدام البنزين بشكل كامل ،ولم يقف انعدام البنزين عند المحلات التجارية غير المرخصة فحسب ،بل حتى محطات الوقود انعدم فيها البنزين بشكل شبه كامل .

وخلال تجوالنا بمختلف الأحياء فإن بعض المحلات التجارية للبنزين غير المرخصة وصل سعر اللتر فيها لأكثر من 1000فرنك سيفا ،فيما وصل سعر عبوة الجيلون “البوتاي”مساء هذا اليوم لـ1650فرنك سيفا مايعرف محليا بـ330ريالا .

ومن بين محطات البنزين التي لها مخزون قليل وتتعامل مع الزبائن الآن “محطة أتلا” للوقود التي تتواجد بالقرب من ميدان الثانوية الفرنسية العربية ،وسعر لتر البنزين فيها كسابق عادته 650فرنك سيفا ،مايعرف بالسعر المحلي 130ريالا .
وشهدت المحطة المذكورة اكتظاظ المستهلكين الذين يصطفون لانتظار حظهم من مخزون البنزين .

ويعاني أصحاب المراكب الخاصة والعامة خلال هذه الأيام معضلة كبيرة في التنقل من مكان لآخر ،كما شهدت المدينة انخفاض تنقل وسائل المواصلات بسبب ارتفاع البنزين وإغلاق أغلب المحطات أبوابها بسبب الانعدام .

فيما التطورات الأخرى التي شهدتها المدينة تمثلت في ارتفاع أسعار المواصلات العامة “الركشات والكلندو”حيث رفع سائقو المواصلات العامة سعر التجوال حسب البعد المكاني .

ومن المتوقع إرتفاع سعر البنزين مالم تتخذ الحكومة إجراءات توفيره للمستهلك الذي يعاني من انعدامه ،كما نتوقع خلال الساعات القلائل المقبلة تجوال المواطنين سيرا بالأقدام بسبب ماذكرنا .

Tchadinfoshttp://tchadinfos.com

Laisser un commentaire

économie

La Coalition Fils du Tchad appelle les Tchadiens à la préservation de la paix en cette période de transition

La Coalition Fils du Tchad pour la construction et le Développement, coalition de 48 associations a tenu un point de presse pour exprimer son...

L’Union européenne envisage l’envoi de trois missions militaires en Afrique de l’Ouest pour contrer l’expansion russe

Face au sentiment anti-français qui se développe dans certains pays et la Russie qui tente de gagner du terrain en Afrique, l'Union européenne...

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
807 votes · 808 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com