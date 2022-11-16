قرار أممي يدعو روسيا الي دفع تعويضات لأوكرانيا

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الغزو الروسي الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى إنشاء سجل لتوثيق الأدلة والادعاءات. في حين خلصت بعثة أممية لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إلى تعرّض أسرى الحرب من الجانبين لأشكال من التعذيب أدت في بعض الأحيان إلى وفيات.

وجاء التطور المتعلق بالتعويضات مع استئناف الجمعية العامة لجلستها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة لبحث غزو روسيا لأوكرانيا. ولقي القرار الجديد الذي شاركت في رعايته 50 دولة، تأييداً من 94 دولة وعارضته 14 دولة، في حين امتنعت 73 دولة عن التصويت.

ويشدد القرار على وجوب محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها؛ لأنه «يجب عليها أن تتحمل العواقب القانونية عن كل أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك تقديم تعويضات عن الضرر، بما في ذلك أي ضرر ناجم عن مثل هذه الأفعال».

ويعاد التأكيد على سيادة أوكرانيا ويدعو روسيا مرة أخرى إلى «وقف استخدام القوة ضد أوكرانيا». وصوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الأفريقية إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند.

ويطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا “مسؤولية أي انتهاك” للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن “تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر” المادي والبشري”.كما ينص على “الحاجة” إلى إنشاء “آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا” و”سجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض” من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.

وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا من على منبر الجمعية العامة “ستضطلع أوكرانيا بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء البلد والتعافي بعد الحرب. ولكن التعافي لن يكتمل أبدا بدون إحساس بالعدالة لضحايا الحرب الروسية”.