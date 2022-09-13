في إطار التعاون بين انجمينا والقاهرة في مجال المياه الحضرية والريفية التقي وزير المياه سفير جمهورية مصر بشأن التباحث حول فرص تنمية التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ومواضيع اخري ذات الإهتمام المشترك

في إطار التعاون بين مصر وتشاد في مجال المياه الحضرية والريفية قام وزير المياه الحضرية والريفية معالي السيد عليو عبدالله إبراهيم بزيارة لسفير دولة مصر الشقيقة للتباحث حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك .

كما قدم السفير المصري لدي البلاد معالي اسامة الهادي دعوة للسيد وزير المياه الحضرية والريفيو رسالة من نظيره المصري لحضور اسبوع القاهرة الخامس الذي تنظمه ارض الكنانة بشكل سنوي في شهر اكتوبر تزامنا مع “شهر الإنتصارات ” كما يسميه الشعب المصري تخليداَ للإنتصارات التي حققا الجيش المصري في هذا الشهر في نهاية العقد السادس من القرن الماضي .

كما تطرق الطرفان ايضاً الي مناقشة فرص التنمية والتعاون بين البلدان في مجال الموارد المائية نظرا لأن البلدان ن تذخران بموارد مائية هائلة .

والجدير بالذكر بأن الدولتان تشاد ومصر تربطهما علاقات تاريخية متينة منذ زمن طويل في مختلف المجالات سيما الإستثمار بين البلدين .