فى ختام الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدها اتحاد نقابات تشاد أعلن الإتحاد انسحابه من الميثاق الإجتماعى

عقب انتهاء الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدها إتحاد نقابات عمال تشاد ببورصة العمل اليوم ال7 من يونيو حزيران 2022 م اتحاد نقابات عمال تشاد قرر فى ختام جمعيته العموية بانسحابه كلياً من الميثاق الإجتماعى .

رئيس اتحاد نقابات تشاد السيد بركة مشيل يشرح لنا فى مقابلة حصرية اجريناها معه عقب الجمعية العمومية التي بصددها قرر اتحاد نقابات عمال تشاد انسحابه من الميثاق الإجتماعى الموقع بين اتحاد نقابات تشاد والحكومة فى الرابع من اكتوبر من العام المنصرم

واضاف قائلاً : ان السبب الأساسي الذي دفعنا للتراجع من الميثاق الإجتماعى هو استمرار الحكومة في انتهاك هذا الاتفاق. “لدينا عمال متعاقدون مع الدولة موظفون مدنيون لم يعودوا يستفيدون من الترقيات وإعادة التصنيف.

لقد مررنا بأشياء غير مقبولة منذ عام 2016 ، وعلى ذات المنوال فإننا نشير للحكومة إن لم تستجيب لمطالب العمال فإن هناك إضرابًا وشيكًا يسقرر تنفيذه حتى تتمكن الحكومة من إيجاد حل نهائي لمطالبنا ، لأنه ، كما يقول ، “لم نعد نشعر بالالتزام بهذا الاتفاق”.

السيد بركة مشيل خلال سؤالنا له عن تعليق الإضراب الذي بدأ منذ 25 مايو ، اجاب قائلاً أن الهدف من هذا الإضراب هو الإفراج الفوري وغير المشروط عن رفاقهم ، بعضهم اعتقلوا ، بعد ساعات قليلة من مسيرة 14 مايو ضد السياسة الفرنسية في تشاد. ، وآخرون ، في 17 مايو. كان اتحاد نقابات العمال التشادي قد خطط لبدء إضراب آخر في هذه الجمعية العامة غير العادية التي عقدت اليوم الثلاثاء ، 7 يونيو ، إذا لم يتم إطلاق سراح رفاقهم.

“خططنا لزيادة السرعة إذا لم يتم الإفراج عن رفاقنا فقط. هذه المرة ، مع إضراب جاف في جميع المؤسسات ، بما في ذلك المستشفيات مع أعمال احتجاجية أخرى ، لحسن الحظ أننا علقنا الإضراب لأنه تم إطلاق سراح قادتنا بحسب رئيس اتحاد نقابات عمال تشاد .

بالنسبة له من المهم رفع شعار الإضراب لأن المطالب روعيت رغم وقف التنفيذ. “إننا نمنح الحكومة أيضًا إرجاء تنفيذي من خلال تعليق الإضراب ونحذر الأخير من أنه اعتبارًا من اليوم ، إذا مست الحكومة أحد رفاقنا ، فسوف نتحرك كما أردنا اليوم ولكن رفاقنا أحرار ،” بركة ميشيل .

وفى رده السيد بركة مشيل لوزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة عبدالرحمن غلام الله قائلاً

أثناء تصريحه في وسائل الإعلام الدولية ، انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة الإضراب الذي أعلنته نقابة العمال قبل أن يخلص إلى أنه ليس له تأثير على الأنشطة ، قال بركة ميشيل ، إنه أثار فضيحة هذه التعليقات. “الشخص الذي يفترض أن يعرف معاناة المرضى في المستشفيات أثناء هذا الإضراب هو الذي يدلي بهذه التصريحات التى لاتمد للواقع بأي صلة بحسب ما افاد بركة مشيل .

وفى رسالة موجهة لوزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله ليس على علم بأي شيء. كن حذرا ، إذا هاجم العمال ، فسوف يندم لأننا لا نستمتع بحياة الناس وأيضاً للتوقف عن صب الزيت على النار “، تساءل رئيس اتحاد نقابات العمال التشادي.