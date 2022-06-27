فى تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت انجمينا انطلقت اليوم الرحلة الاولى للحجاج التشادين الى المدينة المنورة

فى تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت مدينة انجمينا انطلقت اليوم الإثنين 27 يونيو عام 2022 م اولى رحلات الحجاج التشادين الى المدينة المنورة عبر الخطوط الأثيوبية .

برئاسة نائب رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة السيد بشارة طونى أقلعت صباح اليوم اولى رحلات الحجاج التشادين الى المدينة المنورة .

خلال وصول جميع الركاب الى الطائرة وقبل إقلاع الرحلة الجوية الأولى الى الاراضي المقدسة تفقد نائب رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة المستشار عمر ادوما جميع الركاب المتجهين صباح اليوم الى مدينة رسول الله لأداء مناسك الحج .

وتقل الرحلة على متنها 340 راكباً وتعد هذه الرحلة هى اولى الرحلات الجوية الى الاراضي المقدسة .

علماً ان افواج الحجاج التشادين ستنطلق تباعاً كل يوم بمعدل رحلتين فى اليوم .



والجدير بالذكر ان العدد الإجمالى للحجاج التشادين حوالى 3500 حاج وحاجة لهذا العام حسب ما اعلن عنه رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة فى بداية انطلاقة انشطة الحج لهذا العام .