dimanche 15 mai 2022
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فى اطار التعاون العسكري والأمنى بين البلدين زار الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى الفريق داود يحي براهيم العاصمة المصرية القاهرة حيث التقى نظيره وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري

Abakar Moumine Imam
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حسب ما نقله مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية ووسائل إعلام مصرية يزور الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القداما وضحايا الحرب الفريق داود يحي إبراهيم العاصمة المصرية القاهرة فى اطار التعاون العسكري بين البلدين حيث التقى صباح اليوم الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري .

إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق ركن / داوود يحى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية اهم ما جاء فى اللقاء .

تطرق اللقاء الي تعزيز اوجه التعاون المشترك بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الساحة الإقليمية جرت المناسبة بمقر الأمانة العامة للقوات المسلحة المصرية حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها علي الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات .وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها ، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأشاد وزير الدفاع الوطنى بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

حضر اللقاء الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية .

Abakar Moumine Imam

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