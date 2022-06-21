فى إطار التعاون العسكري بين باريس – وانجمينا التقي وزير الدفاع التشادي نظيره الفرنسي اليوم بمقر وزارة القوات المسلحة الفرنسية

فى اطار جولاته الخارجية التي يقوم بها الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القداما وضحايا الحرب الفريق ركن داود يحي ابراهيم لعدد من الدول زار صباح اليوم الإثنين العاصمة الفرنسية باريس والتقي نظيره الفرنسي بمقر وزارة القوات المسلحة الفرنسية .

التقى الوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القداما وضحايا الحرب الفريق داود يحي إبراهيم ، اليوم الإثنين ، نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو.تجيئ زيارته بعد زيارة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بهدف تفعيل التعاون الدفاعى المشترك وتنشيط البروتوكولات الموقعة بين وزارات دفاع الدول التي تمت زيارتها .

بعد وصوله وزارة الدفاع الفرنسية عقدا الوزيران التشادي والفرنسي لقاء عمل نوقش من خلال مجمل القضايا ذات الإهتمام المشترك بين انجمينا وباريس .

وخلال البيان الصحفي الصادر عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن الوزيرين مسروران بتميز العلاقات الثنائية الفرنسية التشادية.

أشاد سيباستيان ليكورنو بنظيره على الالتزام الكبير لقواته المسلحة في منطقة الساحل ومنطقة لاك تشاد.

في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الساحل أزمات أمنية ، تلتزم تشاد وفرنسا مع شركائهما الأوروبيين والأفارقة بمكافحة الإرهاب. “يهدف هذا قبل كل شيء إلى الاستجابة بطريقة عملية لاحتياجات الدول الأفريقية” ، كما جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة القوات المسلحة.

في هذا السياق ، يتواصل البيان الصحفي – “للرد على التهديد في المجال الأمني ​​، ستحافظ فرنسا في تشاد على نظام عسكري متماسك ، بحجم دقيق ، ومكيف مع احتياجات الشركاء”.